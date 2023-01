Die Lage am Morgen Hurra, doch kein Faschismus in Europa (zumindest vorerst)!

Eher Pragmatikerin als Postfaschistin?

Heute ist Italiens neue Ministerpräsidentin Giorgia Meloni seit 100 Tagen im Amt. Ihre Partei Fratelli d’Italia wird als postfaschistisch bezeichnet, daher waren die Befürchtungen in Europa vor der letzten Wahl in Italien groß . Was würde es bedeuten, wenn eine Partei mit Wurzeln im Faschismus nun das Sagen im drittgrößten EU-Land hätte? Viele fragten sich, was auf Italien, auf Europa in Kriegszeiten zukäme, wenn eine Frau am Drücker ist, von der ein Satz wie »Ich habe ein unbeschwertes Verhältnis zum Faschismus« überliefert ist.

Und nun?