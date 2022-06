Die Lage am Morgen Wie der Westen vor dem Gipfel in Elmau dasteht

Auch dass die Demokratien einen Teil ihrer Außenpolitik an den Kapitalismus delegierten, erst bekannt und nun berüchtigt als »Wandel durch Handel«, erweist sich als Fehler. Es war ein Irrtum anzunehmen, dass alle Politiker dem Wirtschaftswachstum oberste Priorität einräumen würden. Putin tut das nicht. Ihm ist das, was er für nationale Ehre hält, wichtiger. Weil ihn Politiker in Europa und besonders Deutschland vor allem als Rohstofflieferanten gesehen haben, entging ihnen der Kern seines politischen Wesens.

Diese Nicht-Politik, die den Wohlstand fördern sollte, beeinträchtigt nun den Wohlstand im Westen, durch Engpässe bei der Energie, durch hohe Inflation. Das wird die nächste große Prüfung: einen wirtschaftlichen Absturz und soziale Verwerfungen zu vermeiden. Denn der Westen wird von zwei großen Versprechen getragen: Freiheit und Wohlstand. Beide haben es gerade schwer.

Die Freiheit war durch die Coronapandemie erheblich eingeschränkt, und noch ist sie nicht vorbei. Zudem ist noch offen, ob es gelingen kann, den Klimawandel aufzuhalten, ohne die Freiheiten zu beschneiden. Beide Katastrophen bedrohen insbesondere den westlichen Way of Life.

In sechs der G7-Staaten erweist sich die Demokratie bislang als weitgehend robust. Die Wahlen gelingen, es kommt zu Machtwechseln, zum Beispiel in Deutschland, die Systeme wirken stabil, auch wenn einen die Stärke Marine Le Pens in Frankreich und die niedrige Wahlbeteiligung dort beunruhigen kann. Ein Drama ist das allerdings noch nicht.

Das Drama spielt sich in den USA ab. Dort wird immer klarer, dass Trump einen echten Putschversuch unternommen hat, dass er aus einer verlorenen Wahl einen Sieg machen wollte, durch Aufforderung zur Manipulation, durch Aufwiegelung. Man könnte sich damit beruhigen, dass er damit nicht durchkam, dass sich die US-Demokratie als robust erwiesen hat. Doch leider hat er immer noch erheblichen Zuspruch in der Bevölkerung und bei den Republikanern, so dass eine Wiederwahl nicht ausgeschlossen ist. Mit anderen Worten: Viele Amerikaner können gut damit leben, dass jemand ihr System aushebeln wollte. Damit rutscht diese Demokratie vom Zustand »stabil« in den Zustand »prekär«.

Sollte Trump noch einmal gewählt werden, wäre das eine Katastrophe für den Westen. Die Führungsmacht der Demokratien hätte sich einem Mann anvertraut, dem Wahlen nicht heilig sind, was ein Merkmal für einen Diktator ist.

So ist die Lage. Ist sie wirklich so schlimm? Einerseits ja, aber Demokratien haben bewiesen, dass sie sich schwierigen Situationen anpassen können. So haben sie, gemeinsam mit der Sowjetunion, Nazideutschland besiegt. Demokratien gelten als behäbig, sind aber in Wahrheit flexibel.

Das beweist auch der Krieg in der Ukraine. Bundeskanzler Olaf Scholz hat sofort mit der »Zeitenwende« reagiert. Die EU zeigt große Bereitschaft, das bedrängte Land aufzunehmen. Der Zwist, der vorher herrschte, in der Nato, der EU, der transatlantischen Partnerschaft, ist weitgehend beendet. Der Westen hat die Reihen geschlossen.