Denn tatsächlich steckt in diesem einen offiziellen Satz aus der Nacht der Stoff, der die Große Koalition sprengen könnte. Denn weil weniger Geld als erwartet zur Verfügung steht ("vor dem Hintergrund der aktuellen Steuerschätzung") sind für die kommenden Monate Verteilungskämpfe zwischen SPD und Union zu erwarten ("Fahrplan zum Haushalt 2020").

Für die Sozialdemokraten geht es insbesondere um die Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung, für CDU und CSU hingegen um die Komplettabschaffung des Solidaritätszuschlags. Zudem steht der GroKo ein heftiger Streit über die Einführung einer CO2-Steuer bevor ("gesetzliche Umsetzung der Klimaschutzziele").

CSU-Chef Markus Söder fordert im Interview mit SPIEGEL ONLINE, alle GroKo-Projekte "auf den wirtschaftlichen Prüfstand" zu stellen. Das ist eine Kampfansage. Bei CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer klingt es so: "Es gibt mit Blick auf die SPD keine Verlässlichkeit mehr." Meine Kollegen Florian Gathmann und Christian Teevs analysieren: "Die Fliehkräfte sind auf beiden Seiten so stark geworden, dass eine Zusammenarbeit bis zum Ende der Legislaturperiode im Herbst 2021 kaum noch vorstellbar erscheint."

Nun warten alle Koalitionäre auf den Wahlsonntag am 26. Mai. Dann wird nicht nur das Europaparlament gewählt, sondern auch die Bürgerschaft in Bremen. Das Ergebnis im kleinsten Bundesland ist für die angeschlagene SPD von größter Bedeutung, denn hier regiert sie seit mehr als 70 Jahren. Bremen darf nicht fallen.

Und wenn doch? Dann ist alles offen. Nicht nur SPD-Chefin Andrea Nahles wackelte, sondern auch die Große Koalition. Gleichzeitig dürfte die CDU-Vorsitzende ein Interesse am Scheitern von Angela Merkels GroKo haben, sofern die SPD dafür verantwortlich gemacht werden könnte. Denn in der Folge wäre für AKK der Weg ins Kanzleramt frei.

Feiertag der Demokratie im EU-Parlament

Ab 21 Uhr debattieren heute im Europäischen Parlament in Brüssel sechs Spitzenkandidaten. Sie können das rhetorische Kräftemessen hier live verfolgen. Kleine Handreichung zu den Kandidaten, die allesamt eineinhalb Wochen vor der Wahl hierzulande nur einer mehr oder weniger kleinen Minderheit bekannt sind:

Für die Christdemokraten tritt CSU-Vize Manfred Weber an, dessen EVP aller Voraussicht nach auch im nächsten Parlament wieder die stärkste Fraktion stellen wird;

an, dessen EVP aller Voraussicht nach auch im nächsten Parlament wieder die stärkste Fraktion stellen wird; für die Sozialisten der Niederländer Frans Timmermans , bislang Vizepräsident der EU-Kommission;

, bislang Vizepräsident der EU-Kommission; für die Liberalen die Dänin Margrethe Vestager , bislang EU-Wettbewerbskommissarin;

, bislang EU-Wettbewerbskommissarin; für die Grünen die Deutsche Ska Keller ;

; für die Linke der belgische Gewerkschafter Nico Cué ;

; und für die Konservativen, zu denen etwa die britischen Tories und die polnische PiS-Partei gehören, debattiert der Tscheche Jan Zahradil.

Mein Brüsseler Kollege Peter Müller wird vor Ort sein und Ihnen berichten. Er hält den Auftritt übrigens für eine große, aber vielleicht auch letzte Chance, diesen recht lahmen Europawahlkampf zu beleben. "Die Kandidaten können nun der Öffentlichkeit klarmachen, warum einer von ihnen geeignet sein soll, künftig die EU-Kommission zu führen - statt eines Vertreters, den die Staats- und Regierungschefs im Hinterzimmer bestimmen, wie es etwa Emmanuel Macron will", sagt Müller.

Heißt Spitzenkandidat wirklich: Spitzenkandidat?

Die Sache mit dem Hinterzimmer entwickelt sich kurz vor der Wahl zum Aufreger. Denn Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat beim jüngsten EU-Gipfel in Rumänien kaum einen Zweifel daran gelassen, dass ihm das Spitzenkandidaten-Modell so ganz und gar nicht passt. Dass also der Wahlsieger auch den Job des Kommissionspräsidenten bekommt - dann liefe wohl alles auf CSU-Mann Weber hinaus.

Weber aber hat nie regiert, nix und nirgends. Er war stets Parlamentarier. Das ist jenen unter den Staats- und Regierungschefs suspekt, die traditionell gern einen Aktiven oder Ehemaligen aus ihrem Kreise erwählen. So favorisiert Macron offenbar die Dänin Vestager, die immerhin zwar Spitzenkandidatin ist - wenn auch nicht die der erwartbar stärksten Partei. Aber auch Michel Barnier, der Brexit-Mann der EU-Kommission, oder der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte werden genannt.

Angela Merkel gilt ebenfalls nicht als Vorkämpferin des Spitzenkandidaten-Prinzips, steckt aber wegen der politischen Nähe zu Weber in der Zwickmühle. "Manfred Weber ist mein Kandidat", hat sie gerade noch mal recht trocken versichert. Beim CSU-Chef klingt das einen Ticken deutlicher: Sollten am Ende die Regierungschefs entscheiden, so Söder zum SPIEGEL, dann "wäre das ungefähr genau so, wie wenn nach einer Bundestagswahl der Bundesrat allein darüber entscheiden würde, wer Kanzler wird".

Tatsächlich ist es in den EU-Verträgen - zweite Handreichung für Sie - folgendermaßen geregelt: Auf Vorschlag des Europäischen Rats (das sind die Staats- und Regierungschefs) wählt das Parlament den Kommissionspräsidenten. Danach werden auf Vorschlag der Mitgliedstaaten die Kommissare vom Rat abgesegnet. Nun stellt sich die gesamte Kommission dem Votum des Parlaments und muss hernach vom Rat wiederum bestätigt werden.

Voilà: Ein Amerikaner in Sotschi

US-Außenminister Mike Pompeo hat sich am Schwarzen Meer mit Russlands Präsident Wladimir Putin und Amtskollege Sergej Lawrow getroffen. Zu diesem Anlass warnte Pompeo Russland vor einer Einmischung in die kommende US-Präsidentenwahl.

Nun ja, die Russen werden herzlich gelacht haben. Denn womöglich hätte Pompeo wiederum ohne ihre Einflussnahme bei der vergangenen US-Präsidentenwahl gar nicht als Außenminister nach Sotschi reisen können.

Verlierer des Tages...

...ist Manchester City. Gerade noch englischer Fußballmeister geworden, droht dem Verein nun aufgrund von Verstößen gegen Regeln des sogenannten Financial Fair Play (FFP) der Ausschluss aus der Champions League. ManCity war durch die Football-Leaks-Veröffentlichungen unter Druck geraten. City-Eigentümer Scheich Mansour soll über Jahre verschleierte Zahlungen an den Verein geleistet haben. Dies legen Dokumente nahe, die dem SPIEGEL vorliegen.

