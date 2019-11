heute beschäftigen wir uns mit dem Renteneintrittsdatum der Großen Koalition, der Debattenfreude an deutschen Hochschulen, einem außergewöhnlichen Telefonat von Uli Hoeneß und einem neuen Stern am deutschen Fußballhimmel.

Das Renteneintrittsalter der GroKo

Mohssen Assanimoghaddam/ DPA

Alle verbliebenen Freunde der Großen Koalition dürfen aufatmen: Gestern einigten sich die Spitzen von Union und SPD auf einen Kompromiss zur Grundrente. Dieser sieht vor, dass bei potenziellen Empfängern nicht deren Bedürftigkeit geprüft wird, wie es die Union gefordert hatte, sondern lediglich ihr Einkommen. Das ist wesentlich unkomplizierter und unbürokratischer als eine umfassende Bedürftigkeitsprüfung und schließt weniger Menschen von der Grundrente aus. Die Regelung ist ein Erfolg der Sozialdemokraten.

Spätestens jetzt scheint sichergestellt, dass die Delegierten des SPD-Parteitags Anfang Dezember kein vorzeitiges Ende der Großen Koalition beschließen werden. Schon heute wird das erweiterte Präsidium der SPD eine Empfehlung abgeben, wie die Halbzeitbilanz der Bundesregierung zu bewerten sei. Alles andere als ein "Wir sollten weitermachen" wäre eine Nachricht. Der Wunsch, sich selbst gut zu finden und die Angst vor Neuwahlen ist dabei ebenso relevant wie die Bilanz selbst.

Hinzu kommt: Keines der verbliebenen Kandidaten-Paare um den Parteivorsitz scheint die Koalition jetzt beenden zu wollen. Klara Geywitz und Olaf Scholz ebenso wenig wie Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans. Letztere spielen zwar bislang erfolgreich mit dem Eindruck, sie würden ratzfatz aussteigen - auch um die ihre Kandidatur tragenden Jusos nicht zu verprellen. Aber wenn man ihren oft schwammigen Aussagen genau zuhört, wird deutlich: Auch sie werden vor den Parteitags-Delegierten eher nicht für einen sofortigen Ausstieg werben.

Gefährlicher für den Fortbestand der Koalition ist inzwischen die Stimmung in der CDU. Immer mehr Christdemokraten hadern damit, dass sie ein sozialdemokratisches Herzensanliegen nach dem anderen umsetzen müssen, nur um die SPD an Bord zu halten.

C

hristian Lindner darf doch reden

Britta Pedersen/ DPA

Man kann FDP-Chef Christian Lindner vieles vorhalten: seine Infantilisierung von Politik auf Instagram. Seine Hasenfüßigkeit, mit der er vor zwei Jahren die Jamaika-Verhandlungen platzen ließ und dem Land eine dritte Koalition unter Angela Merkel bescherte.

Eines aber sollte man in einer lebendigen Demokratie niemals machen: ihm das Wort, den Diskurs verbieten. Lindner hatte vor ein paar Wochen auf Einladung der Liberalen Hochschulgruppe einen Vortrag an der Universität Hamburg halten und anschließend mit Studenten diskutieren wollen. Das aber hatte die Uni-Leitung untersagt, weil, so die Begründung, die Überlassung von Raumen für Veranstaltungen mit parteipolitischer Ausrichtung ausgeschlossen sei.

Ich finde , dass es eher mehr als weniger Spitzenpolitiker geben sollte, die sich an Universitäten der Debatte stellen. Wo, wenn nicht dort? Seit der Bachelorisierung des Studiums sind die Hochschulen zunehmend zu mckinseygemäßen Karriereschmieden geworden. Als Ort der Politisierung und des freien Diskurses, der sie mal waren, fallen sie leider immer öfter aus.

Heute wird Lindner zur Mittagszeit doch noch in Hamburg auftreten. Titel seines Vortrags: "Freie Rede. Gedanken zu Meinungsfreiheit und Debattenklima". Reden wird er allerdings nicht in der Uni, sondern davor.

Kommunikation im Netz: Der tägliche Meinungsfreiheitskampf

Anruf von Uli Hoeneß

Matthias Balk/ DPA

Gestern Abend rief Angela Merkel bei "Anne Will" an und ließ sich in die laufende Sendung durchstellen. "Frau Merkel, was liegt ihnen auf dem Herzen?" fragte Will. "Ich habe folgendes auf dem Herzen", sagte die Kanzlerin. "Dass große Teile der Runde sich total despektierlich über Peter Altmaier hier äußern. Speziell diese Journalisten, die ja gar keine Ahnung haben."

Während sie sprach rief offenbar mehrfach ihr Mann Joachim Sauer dazwischen. Aber Merkel ließ sich in ihrer Verteidigung von Peter Altmaier nicht irritieren: "Er kommt in der öffentlichen Wahrnehmung total zu schlecht weg. Ich finde es unverschämt wie heute über ihn gar nicht gesprochen wird, so als gäbe es ihn gar nicht. Mit dem werden wir in der CDU noch viel Spaß haben." Nach vier Minuten verabschiedete sich Merkel aus der Sendung: "Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Tschüss!"

Kleiner Scherz.

Wer wirklich anrief, war Noch Bayern-Präsident Uli Hoeneß, und zwar in der Fußball-Talksendung "Doppelpass" des Fernsehsenders "Sport 1". Er hatte den Talk verfolgt und sich geärgert, dass große Teile der Runde "sich total despektierlich über Hasan Salihamidzic hier äußern. Speziell dieser Herrn Fenske, der ja gar keine Ahnung hat." Salihamidzic ist Sportdirektor beim FC Bayern und der Herr Fenske Journalist beim "Redaktionsnetzwerk Deutschland".

Hoeneß wird diesen Freitag sein Amt als Präsident des FC Bayern abgeben. Die Beherztheit, mit der er sich oft vor die eigenen Leute stellte, mag aus der Zeit gefallen sein, aber sie hat etwas rührend Anständiges. Auch als Chef war Hoeneß ein besonderes Kaliber.

Wer übrigens dachte, Hoeneß werde künftig konsequent rentnern und sich raushalten, bekam gestern einen Vorgeschmack auf seinen "Ruhestand".

FC Bayern nach der Ära Hoeneß: "Rückzug: Das kann der Uli doch gar nicht"

Gewinner des Wochenendes ...

Marius Becker/ DPA

... ist Borussia Mönchengladbach. Während einige Fans und Journalisten den irren Eindruck zu erzeugen versuchten, zwischen Bayern München und Borussia Dortmund finde das Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga statt, hält die Elf vom Niederrhein weiter souverän Distanz zu allen Verfolgern. Das Team um Superstar Patrick Herrmann (am Freitag Vater geworden, gestern zwei Tore beim begeisternden 3:1 Heimsieg gegen Werder Bremen) ist seit Wochen die Nummer Eins der Liga. Es gibt Tausende Babys in Deutschland, die gar keinen anderen Spitzenreiter kennen.

Als Borussia Mönchengladbach 1977 das letzte Mal Deutscher Meister wurde, war ich selbst noch ein Baby. Daher habe ich diesen wundervollen Moment leider verpasst. Sollten Ihnen die obigen Zeilen nach dem elften Spieltag einen Tick zu euphorisch erscheinen, bitte ich um Verzeihung. Es könnte daran liegen, dass ich lange jede Hoffnung verloren hatte, doch noch eine Meisterschaft meines Vereins erleben zu dürfen.

Der kompakte Nachrichtenüberblick am Morgen: aktuell und meinungsstark. Jeden Morgen (werktags) um 6 Uhr. Bestellen Sie direkt hier:

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Die SPIEGEL+-Empfehlungen für heute

Einen heiteren Montag wünscht Ihnen,

Ihr Markus Feldenkirchen