Die Lage am Dienstag

heute beschäftigen wir uns mit der Frage, ob der Klimakompromiss die Lager befrieden wird, wie die Zeremonien für das neu gewählte britische Unterhaus aussehen und warum Internetpioniere plötzlich in Immobilien machen.

"Ambitionslosigkeit"

Patrick Pleul/ DPA

Manchmal ist Politik überraschend. So wie gestern, als sich eine Arbeitsgruppe des Vermittlungsausschusses von Bundestag und Bundesrat beim Thema Klima ungewöhnlich zügig geeinigt hat: Ab 1. Januar 2021 soll der Einstiegspreis für eine Tonne CO2 bei 25 Euro liegen und nicht bei 10 Euro wie bisher geplant. Ab dem Jahr 2022 soll der Preis auf 30 Euro, bis 2025 dann auf 55 Euro ansteigen. An anderer Stelle werden die Bürger entlastet: bei der EEG-Umlage, die jeder Stromkunde zahlt. Die Grünen, so heißt es, hätten sich in der Preisfrage durchgesetzt.

Man kann sich zwar fragen, warum die Große Koalition nicht von Anfang an mit einem höheren CO2-Preis ins Rennen gegangen ist, was ihr monatelange Kritik und Häme von Wissenschaftlern, Opposition, Klimaaktivisten und protestierenden Bürgern erspart hätte, doch zugleich macht die Episode klar: Politik kann schnell und effektiv entscheiden und umlenken, wenn sie denn nur will.

Mit der Blitzentscheidung pro Bepreisung wird die Schelte vielleicht etwas milder ausfallen, wenn heute zwei Kämpfer für mehr Klimaschutz vor die Presse treten: Die Deutsche Umwelthilfe, bekannt unter anderem dafür, dass sie vor dem Europäischen Gerichtshof ein einklagbares "Recht auf saubere Luft" erstritt, stellt um 10 Uhr ihre Jahresbilanz vor. In der Einladung ist der Ton allerdings schon vorgegeben, Tendenz miesepetrig: "Das umweltpolitische Agieren der Bundesregierung im zurückliegenden Jahr war aus Sicht der Deutschen Umwelthilfe geprägt von Ambitions- und Mutlosigkeit."

Zur selben Zeit stellt die private Initiative German Zero ihren Plan vor, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu beschränken und Deutschland bis 2035 klimaneutral werden zu lassen. Man kann annehmen, dass die Aktivisten den Kompromissvorschlag von Bundesrat und Bundestag einerseits als Fortschritt gutheißen, um andererseits den geplanten CO2-Preis als viel zu niedrig zu brandmarken und vermutlich das Doppelte zu fordern.

Die Hintergründe des Klimakompromisses: Die grüne GroKo

Johnson reloaded

Leon Neal/ Getty Images

In London tritt heute das erste Mal das neu gewählte Parlament zusammen. Premierminister Boris Johnson kann nun auf eine satte Mehrheit zurückgreifen, der Brexit am 31. Januar wird sehr wahrscheinlich kommen.

Bevor es mit den Debatten auf grünem Leder aber richtig losgeht, folgen - wir sind bei den Briten - die Zeremonien. Sie beginnen mit der Wahl des Sprechers des Unterhauses, dessen Rolle mit dem langjährigen Amtsinhaber John Bercow weltberühmt wurde. Dessen "Order"-Rufe im Parlament vermissen wir schon jetzt.

Anschließend werden die Parlamentarier vereidigt, was bis Mittwochabend andauern könnte. Am Donnerstag schließlich wird die Königin sprechen. Danach, so ist zu hoffen, ist die britische Demokratie wiederhergestellt und funktionstüchtig.

Britischer Wahlsieger: Warum sich Konservative an Boris Johnson ein Beispiel nehmen sollten

Feindliche Übernahme

Bodo Marks/ DPA

Der Berliner Mietmarkt ist ein Haifischbecken, das ist keine Neuigkeit. Weniger weiß man über die Akteure, über die Haie. Sie tauchen gerne ab, nachdem sie zugeschlagen haben.

Zu diesen Haien gehören drei Brüder, die ihr Geld im Internet gemacht haben. Sie haben das Gründungskapital für das Online-Modekaufhaus Zalando bereitgestellt und mit Rocket Internet einen sogenannten Inkubator geschaffen, der Start-ups unterstützt. Nun scheinen die Samwer-Brüder ihrem eigenen Erfolgsmodell nicht mehr hundertprozentig zu trauen. Zumindest stecken sie ihr Geld zunehmend in "alte Werte", also in Immobilien.

Nach gemeinsamen Recherchen des SPIEGEL und des ZDF-Magazins "Frontal 21" besitzen die Brüder Marc, Oliver und Alexander Samwer über ein kompliziertes Firmengeflecht allein im Zentrum der Bundeshauptstadt Immobilien im Wert von mindestens 150 Millionen Euro.

Wenn das reichlich vorhandene Vermögen aus der Internetwirtschaft, sogenanntes funny money, zunehmend in traditionelle Strukturen wie einen Immobilienmarkt fließt, sorgt das für eine gesellschaftliche Unwucht. "Die Samwer-Brüder sind dabei, mit ihrem Geschäftsmodell das Gesicht Berlins zu verändern", sagt der Bremer Wirtschaftswissenschaftler Rudolf Hickel. "Die innovativen Kräfte, die Kreativen, die gehen verloren. Oder auch der einfache Mieter, der Handwerksbetrieb von nebenan."

Der Beitrag zu den Samwers läuft heute Abend um 21 Uhr bei "Frontal 21" im ZDF. Hier ist die Geschichte dazu:

Der dreifache Mieterschreck: Zalando-Brüder investieren in Immobilien statt Internet

Gewinnerin des Tages...

Lino Mirgeler/ DPA

... ist die CSU. Sie darf heute für sich reklamieren, die erste klimaneutrale Parteizentrale in Deutschland zu betreiben, um 9.30 Uhr gibt es die offizielle Bestätigung. Markus Söder, der für die Bienen seines Landes schon mal "Highways" aus Blütenstreifen bauen ließ, hat wieder einen klimapolitischen PR-Scoop gelandet. Nun, so lange es dem Klima nutzt...

Der kompakte Nachrichtenüberblick am Morgen: aktuell und meinungsstark. Jeden Morgen (werktags) um 6 Uhr. Bestellen Sie direkt hier:

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Boeing stoppt ab Januar vorübergehend die 737-Max-Produktion : Das bestätigte nun der US-Luftfahrtkonzern. Er reagiert damit auf zwei Abstürzen mit 346 Todesopfern und unsichere Chancen auf eine erneute Zulassung

: Das bestätigte nun der US-Luftfahrtkonzern. Er reagiert damit auf zwei Abstürzen mit 346 Todesopfern und unsichere Chancen auf eine erneute Zulassung Harvey Weinstein sorgt mit neuen Interview-Aussagen für Empörung: Der frühere Filmproduzent prahlt kurz vor dem Beginn seines Prozesses mit seiner "Pionierarbeit" in Sachen Frauenförderung - zum Ärger seiner mutmaßlichen Opfer

Der frühere Filmproduzent prahlt kurz vor dem Beginn seines Prozesses mit seiner "Pionierarbeit" in Sachen Frauenförderung - zum Ärger seiner mutmaßlichen Opfer US-Offiziersanwärter zeigen bei Footballspiel rassistisches Handzeichen: Die jungen Männer standen dabei genau hinter dem Kommentator der TV-Liveübertragung. Jetzt ermittelt das US-Militär

Die SPIEGEL+-Empfehlungen für heute

Ich wünsche Ihnen einen höchst erfreulichen Dienstag!

Herzlich,

Ihr Martin Knobbe