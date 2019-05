funktioniert die Große Koalition auch mit weniger Geld, das künftig zum Verteilen zur Verfügung steht? Oder brechen jetzt grundsätzliche Konflikte zwischen den letztlich dann doch unterschiedlichen Partnern auf? Der Koalitionsgipfel heute Abend im Kanzleramt wird ein erster Stimmungstest in neuer Lage sein.

Denn für die kommenden Jahre sind zwar weiterhin wachsende Steuereinnahmen prognostiziert - aber der Zuwachs wird nicht mehr so groß sein, wie bislang erwartet. Beim Bund etwa ergibt sich im kommenden Jahr ein Fehlbetrag von 1,6 Milliarden Euro.

Die GroKo wird also weit stärker Prioritäten setzen müssen, als sie das bisher getan hat.

Herzlich willkommen im großen Verteilungskampf! Beim Geld hört die Freundschaft dann auf, wenn nicht mehr genug für alle da ist.

Grundrente vs. Soli

Während die SPD etwa eine Grundrente ohne Prüfung der Bedürftigkeit durchsetzen will, wünschen sich viele Unionsvertreter eine Komplettabschaffung des Solidaritätszuschlags. Beide Projekte sind im Koalitionsvertrag vereinbart, aber mit Einschränkungen. So steht zwar die Grundrente drin, aber eben inklusive Bedürftigkeitsprüfung. Und der Soli wiederum soll ab dem Jahr 2021 abgeschafft werden, aber nur für die niedrigen und mittleren Einkommen - was etwa 90 Prozent der Steuerzahler entspricht.

Grundrente und Soli: zwei Beispiele für den neuen Verteilungskonflikt, zwei Beispiele auch für einen sich bereits abzeichnenden künftigen Bundestagswahlkampf. Wann auch immer der einsetzen möge.

Wirklich konkret wird die Gipfelrunde im Kanzleramt allerdings nicht auf diese Fragen eingehen. Zur Grundrente etwa gebe es ja noch kein vorliegendes Konzept, das beraten werden könne, heißt es aus der Union. Konkreter wird es dagegen bei den miesen Arbeitsbedingungen für Paketboten. Hier soll am Dienstagabend ein Kompromissvorschlag beraten werden: Während die SPD Druck auf die Arbeitgeber machen will, warnt die Union vor zusätzlichen Belastungen für die Unternehmen.

Da scheint er durch, der alte Gegensatz zwischen Sozis und Konservativen. Das ist übrigens kein schlechtes Zeichen für die demokratische Kultur in diesem Land.

Weniger linksextreme, ähnlich viele rechtsextreme Taten

Ob Horst Seehofer die Zusammenkünfte im Kanzleramt vermisst? Seit seiner Ablösung als CSU-Chef im Januar ist es ruhig geworden um den einstigen GroKo-Quälgeist. An diesem Dienstag präsentiert der Innenminister gemeinsam mit BKA-Präsident Holger Münch die Zahlen der politisch motivierten Kriminalität im Jahr 2018. Bereits vorab hat der "Tagesspiegel" über die Ergebnisse berichtet: Demnach ist die Zahl linksgerichteter Gewalttaten und Straftaten deutlich gesunken - vermutlich weil es kein Großereignis wie den Hamburger G20-Gipfel im Jahr 2017 gab. Bei den rechtsextremistischen Gewalt- und Straftaten hingegen zeichnet sich ein solcher Trend leider nicht ab, es gibt keine größere Veränderung zum Vorjahr.

Die zwei größten Volkswirtschaften auf Crashkurs

Das Spiel heißt Vergeltung und es kann böse ausgehen für die Weltwirtschaft. Nachdem US-Präsident Donald Trump bereits am Freitag Zölle auf chinesische Produkte erhöht hat und nun damit droht, künftig ausnahmslos alle China-Importe zu treffen, haben nun wiederum die Chinesen zurückgeschlagen und die Einfuhrgebühren auf US-Produkte im Wert von 60 Milliarden US-Dollar angehoben.

Wie lange soll das so weitergehen? Ende Juni wird Trump auf dem G20-Gipfel in Japan direkt mit Chinas Staatschef Xi Jinping reden. Via Twitter verkündet er: "Es wird niemand in China übrigbleiben, mit dem man Geschäfte machen kann. Sehr schlecht für China, sehr gut für die USA." Offenbar glaubt Trump, die chinesische Wirtschaft zerstören zu können. Das mag fataler Unsinn sein. Was aber diese Vermutung im Falle Trumps leider nicht unwahrscheinlicher macht.

Generell paare sich in Trumps Außenpolitik Größenwahn mit Ahnungslosigkeit, schreibt mein Kollege Roland Nelles aus Washington: "Der Populist ist überführt. Es gibt sie nicht, die versprochenen einfachen Lösungen. Außenpolitik mit der Brechstange funktioniert nicht."

Verliererin des Tages...

... ist Verena Bahlsen. Die Unternehmerin und Bahlsen-Erbin feierte auf einer Marketingkonferenz den Markt und das nachhaltige Wirtschaften: "Ich bin Kapitalistin. Mir gehört ein Viertel von Bahlsen, und da freue ich mich auch drüber. Es soll mir auch weiterhin gehören. Ich will Geld verdienen und mir Segelyachten kaufen von meiner Dividende und so was." Sie glaube zudem wirklich, versicherte Bahlsen, "dass ich langfristig mit dem Weltverbessern mehr Geld verdienen kann".

Als dann ein paar Leute kritisierten, die Firma Bahlsen verdanke ihren Erfolg auch der Ausbeutung von Zwangsarbeitern während der Nazi-Zeit, da konterte Verena Bahlsen via "Bild": "Das war vor meiner Zeit, und wir haben die Zwangsarbeiter genauso bezahlt wie die Deutschen und sie gut behandelt."

Ach ja?

Manche Erbin vermag offenbar nicht nur unbeschwert zu leben vom Familienvermögen, sondern auch geschichtsvergessen und sinnbefreit daherzureden.

