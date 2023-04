Die Lage am Morgen

Jetzt liegt er im Sterben. SPIEGEL-Autorin Frauke Hunfeld war im 600 Einwohner-Ort Plains und hat versucht, Jimmy Carter zu verstehen: Sie hat sich dort von Carter erzählen lassen. Der Mann, der Amerika regiert hat, ist in Plains Mister Jimmy, der Nachbar, der Freund, der Onkel. Wer diese Geschichten hört, versteht vielleicht besser, aus welchen Grundwerten seine Politik bestand und wie sein Glauben ihn prägte: was du dem Geringsten meiner Brüder getan hast, das hast du mir getan, das war vielleicht der wichtigste Satz in seinem Leben. Jimmy Carter hat vor einigen Wochen das Krankenhaus verlassen und sich in häusliche Hospizpflege begeben. Er erwarte den Tod in Frieden und Liebe, sagen seine Freunde.

Im Heimatort des früheren US-Präsidenten: »Jimmy Carter ist hier unsterblich«

Gewinner des Tages…

… könnte Thomas Tuchel werden. Um 18:30 Uhr wird das Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund in der Doha-Arena von München angepfiffen. Das Spiel ist nicht nur brisant, weil Dortmund aktuell zwei Punkte vor den Bayern liegt – und das gerade mal acht Spieltage vor dem Saisonfinale. Sondern auch, weil Tuchels letzter Arbeitgeber in Deutschland Borussia Dortmund war – wo er nach zwei sportlich erfolgreichen Jahren vor allem aufgrund seines Sozialverhaltens entlassen wurde.