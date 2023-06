Die Lage am Morgen

Nun, Faeser ist in der SPD. Bei den Grünen, die bekanntlich in Berlin mitregieren und die EU-Pläne, denen Deutschland nun zugestimmt hat, mittragen müssen, ist von euphorischen Gefühlen nichts zu spüren.

Die Empörung hatte sich ja bereits Bahn gebrochen, die Basis rebellierte per Protestbrief gegen die eigene Führung. Und jetzt, wo sich die 27 EU-Staaten mehrheitlich hinter die Reformpläne gestellt haben? Da dürfte der Ärger erst richtig losgehen.

Bemerkenswerterweise meldeten sich gleich nach Bekanntwerden der Einigung mehrere Spitzengrüne via Twitter zu Wort – mit unterschiedlichen Bewertungen. Parteichef Omid Nouripour dafür, Co-Chefin Ricarda Lang dagegen. Fraktionschefin Britta Haßelmann dafür, Co-Chefin Katharina Dröge dagegen.

Die Reaktionen kamen so schnell, so ausführlich, und jeweils mit Respekt für die anderslautende Meinung vorgetragen, dass nicht auszuschließen ist, dass sich das Spitzenpersonal die Statements in ihrer Pro-Contra-Haftigkeit genau so zuvor zurechtgelegt und aufeinander abgestimmt hat. Die Botschaft: Seht her, auch wir sind hin- und hergerissen, wir ringen mit uns, aber wir stehen am Ende zusammen. Falls das so gedacht war – kaum vorstellbar, dass sich so der Unmut in der Partei mal eben auffangen lässt. Denn Fakt ist: Die Spitzenriege ist gespalten, die Partei steht vor der Zerreißprobe.

Vizekanzler Robert Habeck und Außenministerin Annalena Baerbock verteidigen den Kompromiss. Baerbock weilt derzeit weit weg von Berlin, sie ist in Kolumbien. Dort, so konnte man am späten Donnerstagabend (deutsche Zeit) vernehmen, änderte sie kurzfristig ihr Programm. Statt an einer Podiumsdiskussion zur feministischen Friedenspolitik teilzunehmen, wollte sie in der Partei herumtelefonieren und für den Kompromiss werben.

Sie spürt inzwischen wohl, dass diese Asylpolitik für viele Grüne mehr als eine Zumutung ist.

