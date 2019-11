Die Lage am Montag

heute beschäftigen wir uns NICHT mit gescheiterten Fußballtrainern (ich bitte um Nachsicht, davon hätten weder Sie etwas, noch die Autorin), dafür mit der Großbaustelle der Großen Koalition, mit einem großspurigen AfD-Politiker und mit einem Mann, dessen Ruhm noch viel größer sein sollte.

Grundrente: Wer zuckt zuerst?

Bernd von Jutrczenka/ DPA

In neun Monaten kann ein neuer Mensch entstehen, aber offenbar keine Sozialreform, jedenfalls nicht, wenn diese Regierung Hand anlegt. Schon im Februar hatte Arbeitsminister Hubertus Heil den ersten Aufschlag für die Grundrente gemacht (er war weit vom Koalitionsvertrag entfernt), aber bis heute wird gestritten: Wer ist "bedürftig", und (wie) soll dies geprüft werden?

Der Koalitionsausschuss, der die Fragen heute Abend endlich lösen sollte, wurde verschoben, auf Wunsch der Union. Es liegen diverse Vorschläge auf dem Tisch, doch weil alle Beteiligten das Projekt zum Prüfstein ihrer Glaubwürdigkeit erklärt haben, greift niemand zu.

Will die Union gar keinen Kompromiss mehr? Langsam verstärkt sich der Eindruck, dass CDU und CSU die SPD bei ihrem Herzensprojekt zermürben wollen. Viele Unionsleute sehen keinen Segen mehr in dieser "grottenschlechten" Koalition (F. Merz). Wer hinter der Blockade stecken dürfte, das haben meine Kollegen Ralf Neukirch und Cornelia Schmergal bereits hier beschrieben. Hier bringt Christian Teevs Sie auf den neuesten Stand:

Streit über die Grundrente: Die GroKo quält sich

Von Neu-Delhi nach Zwickau

Peter Endig/ DPA

In Indien wurde Angela Merkel jüngst gefeiert wie eine Gottkanzlerin, heute reist sie in ein Gebiet, dessen Bewohner ihren Weg nicht mit Blumen säumen werden: Sachsen. Merkels erster Termin gilt der Wirtschaft. Sie eröffnet eine neue Fabrik für Elektroautos. Am Abend trifft Merkel Spitzenvertreter aus Politik und Wirtschaft zum zweiten Autogipfel, um unter anderem über die Zukunft der Elektro-Mobilität in Deutschland zu sprechen.

Der zweite Termin ist ein Signal an die Zivilgesellschaft: Mit Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer besucht Merkel eine Gedenkstätte für die Opfer des NSU-Terrors in Zwickau. Solche Solidaritätsbekundungen sind wichtig, wie eine Recherche der "Welt am Sonntag" jüngst zeigte: Fünf der acht NSU-Mahnmale bundesweit wurden geschändet, manche mehrfach.

Zur Eröffnung des Mahnmals in Zwickau gab es Tumulte, weil auch die AfD einen Kranz niedergelegt hatte. Darf eine Partei der gelebten Intoleranz mit vielen Extremisten in ihren Reihen der Opfer des Rechtsterrors gedenken? Selbstverständlich, würde ich sagen. Ein Rechtspopulist ist noch lange kein Terrorist, und gerade AfD-Fans kann man wohl nicht oft genug an den NSU erinnern. Noch besser wäre es freilich, wenn die AfD glaubwürdig Hetze und Rassismus abschwören würde.

Einen neuen Anlass böte der AfD ihr Abgeordneter Stephan Brandner. Der Chef des Rechtsausschusses im Bundestag reizt die Meinungsfreiheit regelmäßig weit über die Schmerzgrenze aus, er ist ein Pöbel-König auf Twitter. Nun ließ Brandner sich über Udo Lindenberg aus, und unterstellte ihm, nur aus Dank für sein Bundesverdienstkreuz die AfD zu kritisieren. "Judaslohn", twitterte Brandner, ein Stichwort, das viele verständlicherweise als antisemitisch empfanden.

"Brandner ist als Chef des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestages untragbar", sagt Philipp Wendt, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Anwaltvereins dem SPIEGEL. Da Brandner wohl kaum freiwillig abtreten werde, so Wendt, sollten die Fraktionen seine Abwahl prüfen. "Der Rechtsausschussvorsitzende muss das Recht repräsentieren und dafür einstehen. Brandner ist eine komplette Fehlbesetzung." Man darf befürchten, dass die einzige Reaktion darauf ein deftiger Tweet von Brandner sein wird.

Macht Blume weiter?

Peter Kneffel/ DPA

In München tagt heute der Vorstand der einzigen Volkspartei, die in keiner Führungskrise oder Sinnkrise steckt: die CSU. Wird Generalsekretär Markus Blume dabei im Amt bestätigt? Auf dem jüngsten Parteitag war die CSU-Spitze damit gescheitert, eine verbindliche Frauenquote auf Kreisebene einzuführen. Es war Blume, der das heikle Thema für Parteichef Markus Söder hätte eintüten sollen, und Söder ist nicht der Typus von Chef, der auf Niederlagen mit Nachsicht reagiert.

Wird Blumes Amtszeit trotzdem verlängert? Einzelne Medien haben dies vermeldet. Aber CSU-Astrologen weisen darauf hin, dass für die Pressekonferenz nach der Vorstandssitzung anders als sonst nur Söder angekündigt ist - nicht Blume. Ab Mittag wissen wir, ob heute über Bayern ein Stern verglüht.

Gewinner des Tages...

... ist Georg Elser. Kann man einen Mann zum "Gewinner des Tages" küren, der seit mehr als 70 Jahren tot ist? An Georg Elser kann man nicht oft genug erinnern. Heute eröffnen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl in Hermaringen ein Denkmal, das an einen der größten Helden im Widerstand gegen das NS-Regime erinnern soll.

Vor 80 Jahren versuchte der gelernte Schreiner Elser vergeblich, Adolf Hitler mit einer selbstgebauten Bombe zu töten. Ausgerechnet ein Mann, der keine höhere Schule oder Universität besucht hatte, besaß die Weitsicht, die mörderischen Absichten des NS-Regimes zu durchschauen.

Der kompakte Nachrichtenüberblick am Morgen: aktuell und meinungsstark. Jeden Morgen (werktags) um 6 Uhr. Bestellen Sie direkt hier:

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Bestürzung über Morddrohungen gegen Özdemir und Roth: Politiker mehrerer Parteien fordern nun eine schnelle Umsetzung des Regierungsplans gegen Hass und Rechtsextremismus

Politiker mehrerer Parteien fordern nun eine schnelle Umsetzung des Regierungsplans gegen Hass und Rechtsextremismus "Anne Will" zur Lage der GroKo: Die nächste Generation kam zu Wort - und stellte gleich mal die Systemfrage

Die nächste Generation kam zu Wort - und stellte gleich mal die Systemfrage McDonalds entlässt Chef: Steve Easterbrook hatte sich mit einer Angestellten eingelassen - die Firma beklagt "schlechtes Urteilsvermögen"

Die SPIEGEL+-Empfehlungen für heute

Ich wünsche Ihnen einen guten Wochenstart!

Herzliche Grüße

Ihre Melanie Amann