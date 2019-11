heute beschäftigen wir uns mit der Gerechtigkeit von Hartz IV, der Stimmungslage der Koalitionsabgeordneten und den Rechten der Richter in Polen.

Sanktionen für Arbeitslose?

Sebastian Gollnow/ DPA

Für die SPD mag das Thema Hartz IV offiziell erledigt sein, die deutsche Justiz sieht das etwas anders: Gut 14 Jahre nach Inkrafttreten der Arbeitsmarktreform verkündet das Bundesverfassungsgericht heute ein Urteil über die Rechtmäßigkeit der Sanktionen, die Hartz-IV-Empfängern drohen, wenn sie ein Jobangebot oder eine Fördermaßnahme ablehnen. Sie müssen teils heftige Abschläge von der Summe hinnehmen, die juristisch doch eigentlich nur das bloße Existenzminimum darstellen soll. Ist das menschenwürdig? Der Ausgang des Falls ist schwer abzusehen.

Zwar betreffen die Sanktionen nur drei Prozent der Hartz-IV-Empfänger. Für den Gesetzgeber waren sie 2005 trotzdem ein wichtiges Anliegen: Die Reform sollte fördern und fordern. Staatliche Hilfe sollten nur Arbeitslose bekommen, die sich auch um einen Job bemühen, oder Arbeit annehmen, auf die sie vielleicht keine Lust haben.

Die Grundfrage dahinter erinnert an den aktuellen GroKo-Streit um die Bedürftigkeitsprüfung bei der Grundrente: Was darf der Staat den Bürgern zumuten, denen er Geld gibt? Gut vorstellbar, dass die Karlsruher Richter da milder sind als viele Politiker. Das Bundesverfassungsgericht hat schon einige Eckpunkte der Hartz-Reformen kassiert.

Kommentar zur Großen Koalition: Erlöst das Land, erlöst euch selbst

Die Kanzlerin taucht auf

Shonal Ganguly/ AP

Viel wurde in den vergangenen Tagen über die unsichtbare Regierungschefin geklagt. Wo steckt Angela Merkel, warum schweigt sie, wann wird sie sich endlich wieder zu Wort melden? Nun, mein Kollege Florian Gathmann und ich wissen aus sicherer Quelle (von uns selbst nämlich, bekanntlich ist der Journalist sich selbst immer die liebste Quelle): Angela Merkel wird sich heute im SPIEGEL zu Wort melden. Am besten aktualisieren Sie unsere Nachrichtenseite ab jetzt alle 15 Minuten, dann verpassen Sie nichts.

Auch die Bundestagsabgeordneten von CDU und CSU werden die Kanzlerin heute in ihrer Fraktionssitzung zu Gesicht bekommen. Man darf gespannt sein, ob die Leute, die sich in den vergangenen Tagen so lautstark an ihrem Führungsstil abgearbeitet haben - looking at you, Mister Röttgen! - wieder so laut zu hören sein werden. In der SPD-Fraktion könnte freilich noch mehr die Post abgehen, wenn die Verhandlungsführer für die Grundrente erklären müssen, wie es dazu kommen konnte, dass ein Kompromiss schon wieder vertagt wurde. Sie sollten zur Vorbereitung den Bericht meiner Kollegen Florian Gathmann, Ralf Neukirch und Cornelia Schmergal lesen.

Zäher GroKo-Streit über Alterseinkommen für Geringverdiener: Die Wundrente

Die Freiheit der Richter

Arne Immanuel Bänsch/ DPA

Nicht nur in Karlsruhe, auch in Luxemburg wird heute ein wichtiges Urteil gefällt: Der Europäische Gerichtshof wird entscheiden, ob ein Element der polnischen Justizreformen, nämlich die Senkung des Pensionsalters für die Richter an ordentlichen Gerichten zulässig ist. Man könnte denken, dass Richter nichts dagegen haben, nicht bis ins hohe Alter arbeiten zu müssen, doch die Reformen sind nicht Ausdruck von Milde, sondern dienen hässlichen politischen Zwecken.

Seit Jahren wächst der Eindruck, dass die Regierung in Warschau den Rechtsstaat systematisch untergräbt und missliebige Richter aus dem Amt drängen will. Die EU hat Vertragsverletzungsverfahren gegen Polen eingeleitet, und in einem ähnlichen Fall hatte der EuGH eine neue Altersregel für polnische Richter bereits kassiert. Angesichts der Art, wie man in Warschau mit der Justiz umspringt, kann man nur hoffen, dass ein EuGH-Urteil dort überhaupt noch den nötigen Respekt finden wird.

Verglichen damit erscheint einem Großbritannien im Brexit-Chaos beinahe tröstlich stabil. Die Institutionen funktionieren, auch wenn ein britisches Parlament ohne den wortgewaltigen bisherigen Präsidenten John Bercow ("Order! Order!") kaum vorstellbar erscheint. Heute tagt das Unterhaus zum wohl letzten Mal in diesem Jahr. Mitte Dezember stehen dann Neuwahlen an.

Neuer Unterhauspräsident in Großbritannien: New Order

Verlierer des Tages...

Owen Humphreys/ DPA

... ist das Klima. Nachdem gestern ein lang verstorbener Held unser Gewinner war, ist es nur passend, wenn heute ein nicht mit Händen zu greifendes Naturereignis unser Verlierer ist. Gestern am späten Abend hat US-Präsident Donald Trump das Pariser Klimaabkommen gekündigt - was er lange schon mündlich erklärt hatte, folgte nun auch ganz offiziell schriftlich. Ob er damit die Debatte von den amerikanischen Handelszahlen ablenken will, die heute bekannt gegeben werden, und die angesichts des Handelskriegs der USA mit China nicht rosig ausfallen dürften?

Wie dem auch sei: Verlierer sind strenggenommen wir alle. Nur ein Mann in Bayern dürfte auch heute noch in Gewinnerlaune sein: Markus Blume. Er wurde allen Unkenrufen der gestrigen "Lage" zum Trotz im Amt des CSU-Generalsekretärs bestätigt.



Der kompakte Nachrichtenüberblick am Morgen: aktuell und meinungsstark. Jeden Morgen (werktags) um 6 Uhr. Bestellen Sie direkt hier:

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Frühere US-Botschafterin in Kiew fühlte sich durch Trumps Worte bedroht : Das sagte Marie Yovanovitch bei einer Anhörung zur Ukraineaffäre - US-Demokraten veröffentlichten nun eine Mitschrift ihrer Aussage

: Das sagte Marie Yovanovitch bei einer Anhörung zur Ukraineaffäre - US-Demokraten veröffentlichten nun eine Mitschrift ihrer Aussage Türkei meldet Festnahme von Baghdadis Schwester : Die türkische Armee will Rasmiya Awad in Syrien gefasst haben - und erhofft sich eine "wahre Goldmine an Insider-Informationen"

: Die türkische Armee will Rasmiya Awad in Syrien gefasst haben - und erhofft sich eine "wahre Goldmine an Insider-Informationen" Heiko Maas unterstützt Duo Klara Geywitz und Olaf Scholz im Rennen um SPD-Vorsitz: Dafür nannte der Außenminister mehrere Gründe

Die SPIEGEL+-Empfehlungen für heute

Ich wünsche Ihnen einen schönen Start in den Tag.

Herzliche Grüße

Ihre Melanie Amann