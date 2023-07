Die Lage am Morgen

Denn die Thailänder erweisen sich, nicht zum ersten Mal, aber vielleicht klarer als in der Vergangenheit, als Bevölkerung mit einem starken Willen zum politischen Wandel. Heute soll Pita, der mit seiner Partei »Move Forward« als deutlicher Sieger aus der Parlamentswahl im Mai hervorgegangen ist, zum Premierminister ernannt werden. Eigentlich.

Denn offensichtlich will die etablierte Führung nicht, dass der charismatische Pita mit seiner Partei, die vor allem junge Wählerinnen und Wähler angesprochen hat und Monarchie und Militär reformieren will, an die Schalthebel der Macht kommt. Monarchie und Militär haben kein gesteigertes Interesse daran, dass sich etwas ändert.

Eine Hürde für den Wahlsieger hatte meine Kollegin Maria Stöhr, die für uns in Bangkok ist, bereits nach der Wahl beschrieben: Es ist der Senat, verankert in der vom Militär verabschiedeten Verfassung. »Dessen 250 Mitglieder werden nicht demokratisch gewählt, sondern vom Militär berufen. Gemeinsam mit den 500 gewählten Abgeordneten des Repräsentantenhauses stimmen 250 Senatoren darüber ab, wer Regierungschef wird.« Es ist fraglich, so Maria, ob sie ausgerechnet den Mann ernennen, der für Veränderung steht und der Militärregierung gerade eine herbe Niederlage zugefügt hat.

Wie es der Zufall will, wird nun gegen Pita ermittelt, es geht um angebliche Aktienanteile an einem Medienunternehmen, die der 42-Jährige während seiner Kandidatur besessen haben soll. Das Verfassungsgericht könnte seine Parlamentsmitgliedschaft suspendieren.

Am Tag nach seiner Wahl hatte er angekündigt: »Ich bin Pita Limjaroenrat, der nächste Ministerpräsident Thailands.« Was andernfalls passiert, wird Maria für uns in Bangkok berichten. Sie erinnert daran, dass die Thailänder bereits 2020 in Massen auf die Straßen gingen, gegen das Militär und gegen den unbeliebten König. Maria sagt: »Die Leute wollen einfach die Veränderung.«