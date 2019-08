Was braucht ein guter Außenminister? Er braucht Statur, das macht es gerade dem deutschen Amtsinhaber Heiko Maas so schwer. In anderen Ministerien entscheiden auch die Gesetze, die einer zustande bringt. Der Außenminister dagegen muss wie kein anderer sein Land, dessen Gewicht und Rolle verkörpern. Er muss sein Land durch seine Auftritte gut aussehen lassen. Kluge Konzepte braucht er darüber hinaus natürlich auch.

Dies ist ein Teil des Problems von Heiko Maas. Bislang wurde die Bundesrepublik von soignierten Herren jenseits des Idealgewichts vertreten. Daran ist dieses Land gewöhnt, mit dem Intermezzo von Guido Westerwelle, der nicht besonders gut ankam. Maas, der eine gewisse Bürschchenhaftigkeit nicht los wird, tut sich schwer mit der Verkörperung dieses Landes. Gerecht ist das vielleicht nicht, aber in der Politik spielt eben viel im Bereich des Irrationalen. Die klugen Konzepte fehlen ihm allerdings auch.

Heute tritt Maas bei der Uno in New York auf. Wenn es die Bundeswehrmaschine dorthin schafft. Das erste Flugzeug wurde schon vor dem Start aussortiert. (Lesen Sie hier das Porträt "Mann ohne Leidenschaften" aus dem SPIEGEL.)

Wieder da

DPA

Die Kernzeit des deutschen Sommerlochs sind traditionell die Wochen, in denen die Bundeskanzlerin im Urlaub ist und keine oder nur ganz wenige offizielle Termine wahrnimmt. Diese Kernzeit geht heute zu Ende. Angela Merkel zeigt sich der Öffentlichkeit an der Ostsee, besucht eine Schule und diskutiert mit Lesern der "Ostsee-Zeitung".

Von den zwei Hauptfragen, die sich an Urlaubsrückkehrer richten, interessiert diesmal eine besonders. Das ist nicht diese: Wie braun ist man geworden? Sie spielte bei Bundeskanzlern nie eine größere Rolle, außer vielleicht bei Gerhard Schröder. Es geht um die andere: Hat man sich gut erholt? Merkel war in den Wochen vor ihrem Urlaub mehrmals durch Zittern aufgefallen und konnte Termine nur im Sitzen absolvieren. Es ist ihr und der Republik zu wünschen, dass sie das im Urlaub loswerden konnte.

Ich werde Amelia Earhart sein

National Geographic/obs

Es ist mir gar nicht recht, dass sich Robert Ballard bald auf den Weg macht, um das Wrack der Electra zu finden, denn ihm ist zuzutrauen, dass er Erfolg hat. Der Unterwasserarchäologe Ballard fand auch das Schlachtschiff "Bismarck" und die "Titanic" auf dem Meeresgrund. Eine Lockheed Electra war das Flugzeug von Amelia Earhart, einer Flugpionierin, die 1937 bei einer Weltumrundung mutmaßlich abstürzte und für immer verschwand.

Vor gut 20 Jahren fiel mir der schmale Roman "I was Amelia Earhart" von Jane Mendelsohn in die Hände, in einem kleinen Buchladen in Neuseeland. Earhart stürzt darin ab, lebt aber nach dem Tod ein schönes, traumhaftes Leben mit ihrem Navigator auf einer paradiesischen Insel.

"Was gibt es heute zum Abendessen, fragte er dann.

"Kokosnuss", sagte sie.

Ich habe nie aufgehört, den Satz "I'll be Amelia Earhart" aufzurufen, wenn ich mal an das Ende denken muss. Fotos von einem Flugzeugwrack auf dem Meeresgrund würden diese tröstende Vorstellung vielleicht zerstören.

Gewinner des Tages...

Guido Kirchner/ DPA

... ist die SPD, deren Führung gestern ein Programm gegen Rechtsextremismus beschlossen hat. Entzug von Waffenscheinen, ein Frühwarnsystem, Verbote. Ein Satz aus dem Papier sollte zu einem Leitsatz der Politik unserer Zeit werden: "Wer sich mit der Demokratie anlegt, der muss viel konsequenter ihre Wehrhaftigkeit zu spüren bekommen."

