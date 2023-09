Die Lage am Morgen

Wir müssen heute allerdings noch mal nach Kreuzberg blicken, genauer: in den Görlitzer Park, genannt Görli. Das ist jener 14 Hektar große – na ja, wie soll ich sagen – Grünstreifen im Herzen Berlins, der seit Jahren bundesweit Schlagzeilen macht.

Weil dort nicht das tolerante, sondern das intolerante Kreuzberg die Regie führt: Unter Duldung der örtlichen Politik haben die Drogendealer den Park übernommen, es gilt das Recht des Stärkeren.

In diesem Sommer dann der traurige Höhepunkt des Görli-Dramas: Die mutmaßliche Gruppenvergewaltigung einer 27-Jährigen im Park. Die Täter: mutmaßlich Drogendealer. Berlins neuer Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) kündigte damals einen »Sicherheitsgipfel« an. Und der findet heute statt. Da wird es nicht nur um den Görli gehen, aber auch. Im Gespräch ist unter anderem die Umzäunung des Parks.

Das mag helfen. Ich glaube aber, dass ein anderer Punkt entscheidender ist: Dass alle gemeinsam – der schwarz-rote Senat sowie der grün geführte Bezirk – noch einmal von vorn anfangen. Denn das Görli-Problem wird sich weder allein durch mehr Sozialarbeiter noch durch mehr Polizisten oder Zäune lösen lassen. Sondern nur durch die Kombination: Härte und Hilfe.

Dass die grüne Bezirksbürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg im Vorfeld des Gipfels mitteilte, es gehe jetzt um ein »Maßnahmenbündel aus Prävention, Repression und einem starken Hilfesystem«, das gibt doch Hoffnung auf Einsicht.

Denn selbstverständlich ist diese Einsicht wohl nicht in Kreuzberger Grünen-Kreisen. Die frühere Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann unterstellte noch vor wenigen Jahren den Anwohnern, es sei deren Wunsch, die Dealer nicht des Parks zu verweisen: »Keine Gruppe soll ausgeschlossen werden.« Intoleranz, die sich als Toleranz verkleidet.

Und damit nicht genug. Herrmann damals weiter: »Heute ist es die Dealergruppe, die rausgeschickt wird. Was ist morgen? Wer darf morgen nicht in den Park rein? Und wer darf übermorgen nicht in den Park rein? Und wer bestimmt das eigentlich?«

Infame Rhetorik. Diese Zeiten sind hoffentlich vorbei in Kreuzberg.

Gewinner des Tages …

… ist Deutschlands Osten. Denn immer mehr Großinvestitionen zieht es dorthin. Tesla ging nach Brandenburg, Intel geht nach Magdeburg, der Batteriehersteller Catl nach Erfurt.

Mein Kollege Steffen Winter ist dem Zug nach Osten nachgegangen: »Wo früher trostlos leere Gewerbegebiete als beleuchtete Wiesen verspottet wurden, entstehen plötzlich doch die vor 33 Jahren von Helmut Kohl versprochenen blühenden Landschaften.«

Was ist da los?

Ein Grund, den Steffen mithilfe der Experten vom Institut der deutschen Wirtschaft identifiziert hat: Mehr freie und erschlossene Flächen für Industrieansiedlungen als im Westen.

Und: Weniger renitente Bürgerinnen und Bürger als im Westen. Denn dort, so befürchten es Unternehmer, würden Bürgerinitiativen Industrieanlagen verhindern. So streitet sich etwa der schwedische Batteriehersteller Northvolt in Schleswig-Holstein mit einem Schäfer, der seine Wiese auch für einen Millionenbetrag nicht an den Investor verkaufen will.

Mit Blick auf den Osten ist diese Sorge nicht weitverbreitet.