Die Lage am Morgen Entscheidende Tage für Koalition und Kanzler

Dieser Dienstag ist jedenfalls der erste Arbeitstag des neuen Staatssekretärs im Wirtschaftsministerium Philipp Nimmermann. Der ehemalige Banker soll als Nachfolger des entlassenen Staatssekretärs Patrick Graichen die Wärmewende retten.

Außerdem will sich Wirtschaftsminister Robert Habeck heute mit Abgeordneten der Ampel-Fraktionen SPD, Grüne und FDP treffen, um mit ihnen über das neue Heizungsgesetz zu reden. Habeck äußerte sich vor dem Wochenende bereits kompromissbereit, will zum Beispiel Eigentümern von Bestandsgebäuden mehr Zeit geben.

Die Regierung besteht aus drei Parteien. Also hängt es jetzt von drei Faktoren ab, ob es vorangeht.

Erstens: von eben jener Kompromissbereitschaft der Grünen.

Zweitens davon, zu welcher Identität die FDP in diesen Tagen findet. Die Meinungen in der Partei laufen derzeit in alle möglichen Richtungen. Sich aber dauerhaft nur auf eine Rolle einigen zu können, nämlich am liebsten Opposition in der Regierung zu spielen, ist nicht überzeugend.

Deswegen wird ein dritter Faktor ausschlaggebend sein: Ob der Kanzler, der sich wünscht, dass das Gesetz bis zur Sommerpause verabschiedet wird, endlich eine Einigung herbeiführen kann.

Für die Regierung geht es inzwischen nicht mehr nur darum, ein Heizungsgesetz durchzubringen. Es geht längst um die grundsätzliche Frage, ob die drei Parteien es überhaupt miteinander hinkriegen.

Im Himmelspalast sehen wir uns wieder

In den 1950er und 1960er Jahren lieferten sich die Sowjetunion und die USA einen Wettlauf ins All. Ziel war nur vordergründig die Erkundung der höheren Sphären, eigentlich ging es um die Vorherrschaft auf der Erde.

Das ist lange her, aber am Muster hat sich nichts geändert. Die großen Raumfahrernationen heißen immer noch USA und Russland – das Russland des Wladimir Putin versteht sich ja als Nachfolgestaat der Sowjetunion. Da sich China jetzt aber am Wettlauf der Systeme beteiligt, investiert es ebenfalls gewaltig in die Raumfahrt.