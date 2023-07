Heute werden in großen Teilen Deutschlands wieder immens hohe Temperaturen erwartet. 35 Grad in Berlin, 37 in Dresden. Oder wie die BILD röhrt: »Der Hitze Hammer schlägt zu!« Die erste Hälfte des Jahres 2023 ist die heißeste seit Ewigkeiten. Und da effiziente Maßnahmen gegen den Klimawandel leider erst viel zu spät ergriffen wurden und auch heute vielen Politikern eher als Möglichkeit denn als Muss vorkommen, müssen wir uns auf weitere Temperaturanstiege gefasst machen.

Zusätzlich ärgerlich ist es da, dass insbesondere deutsche Großstädte für Hitze grottenschlecht geplant und gebaut sind. Die hemmungslose Versiegelung, die teils manische Zubetonierung von riesigen Flächen, ist nicht nur ästhetisch ein Verbrechen, sondern das Ergebnis einer menschenfeindlichen Architektur und Städteplanung, besonders in Zeiten des Klimawandels. Dass Menschen tatsächlich einmal dachten, es sei eine gute Idee, freie Flächen mit Hunderten Quadratmetern von Beton zu grundieren, statt Gras oder Bäume zu pflanzen (oder gleich stehenzulassen), zählt zu einer der großen Dämlichkeiten unserer Spezies.

Städte benötigen weniger Beton, dafür mehr Bäume und Pflanzen, die Schatten spenden. Die Versiegelung des Bodens muss nicht nur gestoppt, sie sollte an vielen Orten auch rückgängig gemacht werden. So kann auch Regenwasser besser abfließen und Überschwemmungen verhindert werden. In ihrem Klimaanpassungsgesetz will die Bundesregierung das Land nun ein wenig besser auf den Klimawandel vorbereiten, vor allem auf Dürren, Starkregen und Hitze. Die Initiative kommt zwar spät, aber immerhin kommt sie.

Das Problem ist nur: Der Finanzbedarf für solche Anpassungsmaßnahmen bis 2030 wird auf insgesamt 55 Milliarden Euro geschätzt. Mit bestehenden Förderprogrammen wird das nicht zu stemmen sein. Es braucht also nicht nur die richtigen Absichtsbekundungen. Zu einem ernst gemeinten Anliegen gehört auch eine seriöse Finanzierung.

Die Wärmepumpenflaute