für die Protestbewegung in Hongkong kann ich nur Bewunderung empfinden. Die Menschen kämpfen für Demokratie und Rechtsstaat, obwohl sie mit allem rechnen müssen. Vor 30 Jahren hat das chinesische Regime am Tian'anmen-Platz in Beijing Panzer auf ein Protestcamp zurollen lassen. Tausende starben in den Straßen der Stadt. Würde das noch einmal passieren, was würde man dann tun? Ich meine jetzt nicht die Staaten, sondern jeden Einzelnen.

Unsere Konsumwelt ist mit chinesischen Produkten durchsetzt. Würde ich noch mit einem iPhone telefonieren wollen, das in China gefertigt wurde? Mit einem Laptop von dort schreiben? Ich kann das noch gar nicht beantworten, ich kann das nur fragen. China ist nur geographisch weit weg, steckt aber tief in unserem Alltag. Damit sind wir in gewisser Weise beteiligt, jedenfalls anders als zum Beispiel bei einem Konflikt über Menschenrechte mit Russland.

Im Moment kann man nur hoffen, dass alles gut ausgeht für die Menschen in Hongkong.

Kroatische Lösungen

Daniel Kopatsch/ DPA

Endlich. Es geht heute los, die Bundesliga startet mit dem Eröffnungsspiel Bayern München gegen Hertha BSC. Bei Bayern ist vor allem interessant, wer nicht auf dem Platz stehen wird. Ein Transfertheater wie in diesem Sommer hat es selten gegeben. Leroy Sané kommt, kommt nicht, kommt auf jeden Fall, liegt mit einer Knieverletzung auf einem englischen Rasen. Kommt also erstmal nicht. Philippe Coutinho? Mal sehen.

Die Millionen der Bayern sitzen locker, aber irgendwie scheint sie kaum einer haben zu wollen. Man hat sich lächerlich gemacht. Nun gibt es, wie es hämisch heißt, eine kroatische B-Lösung in der Offensive, Ivan Perisic. Allerdings hat er sich erst einmal als kroatische Null-Lösung erwiesen, er ist gesperrt und wird wie Sané, Coutinho und ein paar andere heute Abend nicht auf dem Platz auftauchen. Dafür gibt es nun Gerüchte über Mario Mandzukic, der allerdings auch keine kroatische A-Lösung mehr ist.

Die Alternative

Stephen Lam/ REUTERS

Gestern stand ich vor dem Schaufenster einer Buchhandlung und las ein Wort, das mich magisch anzog. Unverfügbarkeit. Ich ging hinein und kaufte das schmale Buch, das diesen Titel trägt. Autor ist Hartmut Rosa. Ich habe noch keine Zeile gelesen wegen extremer Verfügbarkeit am Donnerstag, aber dieses Wort lässt mich nicht los, klingt heimelig in meinen Ohren. Unverfügbarkeit ist kaum noch möglich in den Zeiten von Handy und Laptop, umso größer wird meine Sehnsucht nach dem Gegenteil. Ob Rosa das meint? Ich werden Sie auf dem Laufenden halten.

Verliererin des Tages...

Odd ANDERSEN / AFP

... ist Familienministerin Franziska Giffey, die derzeit durch die Bundesländer tingelt, um mit ihren Landeskollegen Verträge zum Gute-Kita-Gesetz zu unterschreiben. Heute ist sie in Schleswig-Holstein, was nicht so schlimm ist, dass man damit zur Verliererin des Tages werden würde. Es geht um etwas anderes.

In diesen Tagen melden sich einige Sozialdemokraten zu Wort, die gerne Parteivorsitzende werden würden. Heute zum Beispiel geben Gesine Schwan und Ralf Stegner eine Pressekonferenz zu ihrer Kandidatur. Giffey hingegen will nicht antreten, obwohl sie gute Chancen hätte. Die Partei mag sie, und sie ist eine der Besten in Merkels Kabinett. Aber Giffey steht ihre Doktorarbeit im Weg. Sie hat dort mutmaßlich in weiten Teilen Zitate verwendet, ohne sie als solche zu kennzeichnen. Das ist nicht schön, und damit kann man nicht Bildungsministerin sein, wie einst Annette Schavan.

Aber wenn die SPD-Mitglieder wissen, dass die Kandidatin Giffey an der Universität nicht sauber gearbeitet hat, wenn sie Giffey das verzeihen und sie trotzdem wählen würden, dann wäre Giffey eine würdige Vorsitzende. Sie sollte sich das noch einmal überlegen, die Partei braucht sie.

Der kompakte Nachrichtenüberblick am Morgen: aktuell und meinungsstark. Jeden Morgen (werktags) um 6 Uhr. Bestellen Sie direkt hier:

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Die SPIEGEL+-Empfehlungen für heute

Ich wünsche Ihnen einen schönen Start in den Tag.

Ihr Dirk Kurbjuweit