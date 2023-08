Die Lage am Morgen

Das Problem mit Fragenkatalogen ist in solchen Fällen aber, dass ständig neue Fragen auftauchen. Für die Söder-Liste zu spät kam vermutlich der Bericht der »Welt« , wonach das hetzerische Flugblatt als Teil einer Schülerarbeit in der KZ-Gedenkstätte Dachau archiviert wurde. Zu spät kam sicher auch das Interview, das der Bayerische Rundfunk mit einem Klassenkameraden von Aiwanger geführt hat – wenn man so will mit dem ersten »Zeitzeugen«, der mit vollem Namen und seinem Gesicht zu seiner Aussage steht.

Mario Bauer schildert, wie der Hubert damals manchmal in die Klasse kam, »und dann hat er halt so einen Hitlergruß gezeigt«. Aiwanger hätte auch »sehr oft so diese Hitler-Ansprachen nachgemacht, in diesem Hitler-Slang«. Ach ja, und »judenfeindliche Witze, über Auschwitz und so weiter, die sind definitiv gefallen«. Auschwitz-Witze – wie in dem Flugblatt?

Aiwanger hätte wohl auffallen wollen, mutmaßt sein Schulkamerad. Aber welche Gesinnung dahinterstand? »Keine Ahnung.« Noch so eine Frage für Söders Katalog.

Trotzdem gaben Aiwangers Partei- und Fraktionsspitze gestern Abend eine Solidaritätserklärung für ihren Chef ab. Man stehe geschlossen hinter Aiwanger und wehre sich »gegen alle Diffamierungsversuche und Spekulationen«. Den Freistaat Bayern »stabil halten«, das gehe nur mit Aiwanger.

Mit den Soli-Erklärungen ist es allerdings wie mit Fragenkatalogen: Sie altern furchtbar schnell.

Flugblattaffäre in Bayern: Status: Derzeit unzertrennlich

