Die Lage am Morgen

Der Ökonom sagt dann, was man von Ökonomen ja öfters hört: Der Politik fehle die Bereitschaft zum großen, radikalen Wurf. »Ohne ein bisschen Mut wird es nicht gehen«, sagt Schularick mit Blick auf Bundeskanzler Scholz und mutmaßt, dieser sei »immer noch in der Phase, in der er nicht zu viele Dinge verrücken will, was natürlich fürs Land nicht gut ist«.

Auch für Finanzminister Christian Lindner steckt einiges in diesem Interview. So geißelt Schularick den »Fetisch Schuldenbremse« und zeigt sich unbesorgt über die Stabilität der deutschen Staatsfinanzen. »Wir haben viel Puffer und sind eher zu vorsichtig.« Lieber sollte die Regierung richtig viel Geld in die Hand nehmen, wie US-Präsident Joe Biden, und mit der grünen Transformation »eine produktive Dynamik« entfalten, anstatt sich an alten Strukturen festzukrallen.

Aber so richtig reformieren werde Scholz wohl erst nach einer Wiederwahl, seufzt der Volkswirt. Und für den Fall, dass der Kanzler das Signal noch nicht verstanden haben sollte, sagt der Top-Ökonom ganz subtil: »Vielleicht fehlen da an wichtiger Stelle auch Berater mit ausreichend wirtschaftspolitischer Kompetenz und Selbstvertrauen«?

Bedaure, aber der Job ist schon vergeben. Schularick scheint noch nicht Bekanntschaft mit Jörg Kukies gemacht zu haben, des Kanzlers Staatssekretär für Wirtschaft und wichtiges Gedöns. Kompetenz kann man dem Ex-Investmentbanker mit Harvard-Abschluss nicht absprechen, und Selbstvertrauen schon gar nicht .

