Die Lage am Morgen Rettet das Moor unser Klima?

Bei allen drei Aufgaben hat die Menschheit bislang versagt. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine ist ein Beleg, die Bilanz der weltweiten Klimaziele ein anderer. Und im Bestreben, bis 2030 den Hunger zu beenden, bewege sich die Welt rückwärts. So haben es zuletzt die Autorinnen und Autoren eines Berichts der Vereinten Nationen zur Lage der Ernährungssicherheit formuliert. Bis zu 828 Millionen Menschen sind nach aktuellen Uno-Berichten chronisch unterernährt. 345 Millionen in 82 Ländern leiden akut an Hunger, mehr als doppelt so viele wie noch vor gut zwei Jahren.

Am Ende hängen die drei Menschheitsaufgaben schicksalshaft zusammen: Konflikte, Kriege und der Klimawandel sind die größten Treiber der globalen Hungersnot.

Wenn heute die Welthungerhilfe ihren Jahresbericht 2021 präsentiert, dann werden die Zahlen nicht besser sein. »Schon 2021 sind die Preise für Lebensmittel weltweit bis zu 28 Prozent gestiegen, durch den Krieg in der Ukraine hat sich die Situation deutlich zugespitzt«, teilt die Hilfsorganisation vorab mit.

Eine Lösung ist nicht in Sicht, im Gegenteil: Noch immer lagern viele Millionen Tonnen Getreide in ukrainischen Silos, Russland blockiert die Ausfuhr über den Seeweg, Exporte über den Landweg sind aufwendig und teuer. Zudem wird die Ernte in der Ukraine, dem fünftgrößten Weizenexporteur der Welt, in diesem Jahr wohl schlecht ausfallen , nicht nur wegen des Kriegs (siehe Menschheitsaufgabe 1), sondern auch wegen großer Trockenheit (siehe Menschheitsaufgabe 2). Alles hoffnungslos also?

Die Welthungerhilfe lässt vorab mitteilen: Man glaube trotzdem daran, dass der Hunger besiegt werden könne. Wie, das wollen die Verantwortlichen heute erklären.

Hoffnung: Moor als Klimaschützer

In meiner Jugend war ich mit Freunden öfter in einem Moorsee baden, den man von uns zu Hause gut mit dem Fahrrad erreichte. Im Moor haben wir uns von oben bis unten eingeschlammt, um es im See dann wieder abzuwaschen. Der Wert des Moores fernab des reinen Badespaßes wurde mir erst viel später bewusst.