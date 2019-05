"ich bitte Sie: Wenden Sie sich nicht angewidert von der Politik ab! Nur Mut und etwas Zuversicht, wir kriegen das schon hin!"

Das sind nicht meine Worte, sondern die des österreichischen Bundespräsidenten. Den fast schon verzweifelten Appell hat Alexander Van der Bellen per TV-Ansprache an seine Landsleute gerichtet.

Aus gutem Grund. Denn an Tag fünf nach den Enthüllungen der Ibiza-Videos durch den SPIEGEL und die "Süddeutsche Zeitung" taumelt Österreich noch immer durch eine schwere Staatskrise, die sogar den Tod des großen Niki Lauda zur Nebensache werden lässt. Die konservativ-rechte Koalition ist zerbrochen, die FPÖ-Minister haben die Regierung verlassen, geblieben ist nur die parteilose, aber von den Rechtspopulisten benannte Außenministerin Karin Kneissl (das ist die, die sich bei ihrer eigenen Hochzeit vor Wladimir Putin in den Staub warf).

Jetzt heißt es jeder gegen jeden, es gibt Wiener Geschnetzeltes. Kurz will die freien Posten mit Experten besetzen und bis zur Neuwahl im Herbst weiterregieren, aber die kleine Partei "Jetzt - Liste Pilz" hat einen Misstrauensantrag eingebracht. Und die Sozialdemokraten erwägen, der Abwahl zuzustimmen, weil sie den kompletten Regierungsrücktritt wollen. Dafür würde die SPÖ womöglich sogar gemeinsame Sache mit der FPÖ machen, die darüber nachdenkt, Rache an Kurz zu nehmen - für den gefallen Vizekanzler und Parteichef Heinz-Christian Strache und für Innenminister Herbert Kickl. Das würde reichen für den Kurz-Sturz. Es wäre ein Novum in der österreichischen Geschichte.

Das Chaos wird wohl noch ein paar Tage anhalten. Erst nächsten Montag kommt das Parlament zusammen, vorher, wahrscheinlich an diesem Mittwoch, wird der Kanzler seine Ministervorschläge machen (und dabei vielleicht der SPÖ entgegenkommen). Die Europawahl am Sonntag wird zum Stimmungstest, und parallel wird über die Fallensteller von Ibiza spekuliert.

Derweil hat sich Straches Vertrauter und Ex-FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus in österreichischen Medien mit einer durchaus treffenden Rezension seines Ibiza-Auftritts zu Wort gemeldet: "Benebelt, naiv und vertrauensselig - in dieser Kombination ein echtes Desaster."

Bundespräsident Van der Bellen hat sich in seiner Ansprache beim Volk entschuldigt "für das Bild, das die Politik bei uns gerade hinterlassen hat". Und er ergänzte: "So sind wir nicht. So ist Österreich einfach nicht. Aber das müssen wir alle gemeinsam beweisen."

Einfach wird das nicht.

Heil und Scholz haben die Grundrente durchgerechnet

Bernd von Jutrczenka/ DPA

3,8 Milliarden Euro im Startjahr 2021, insgesamt 21,5 Milliarden bis 2025 - so viel soll die geplante Grundrente kosten, das Prestigeprojekt der SPD. Zufälligerweise kurz vor der Europawahl haben Sozialminister Hubertus Heil und Finanzminister Olaf Scholz nun das Finanzierungskonzept fertiggestellt, das an diesem Mittwoch vorgestellt werden soll.

Aus dem Entwurf geht hervor, dass die Rücklagen der Rentenkasse nun doch unangetastet bleiben sollen, was die Union ein wenig beruhigen wird. Überwiegend soll die Grundrente aus Steuermitteln finanziert werden. Dafür will die SPD die sogenannte Mövenpicksteuer (FDP-Fans erinnern sich) rückabwickeln. Der Wegfall des Mehrwertsteuerprivilegs auf Hotelübernachtungen könnte laut SPD-Rechnung 700 Millionen Euro bringen. Eine europäische Finanztransaktionssteuer soll zusätzliche 500 Millionen pro Jahr in die Kasse spülen. Die steht im Koalitionsvertrag, wird aber seit einer gefühlten Ewigkeit in der EU zerredet.

Die Bedürftigkeitsprüfung bei der Grundrente steht übrigens auch im Koalitionsvertrag - aber nicht im Referentenentwurf aus dem Hause Heil. Weil die Union auf der Prüfung beharrt, dürfte in der Koalition noch munter über das Konzept gestritten werden. Aber für den Wahlkampf taugt es allemal.

Endspurt im Europawahlkampf

Olivier Hoslet/ EPA/ DPA

Die kleine, unvollständige Terminauswahl für diesen Mittwoch zeigt: Der Europawahlkampf geht in den Endspurt. Am Mittwoch liefern wir Ihnen in Zusammenarbeit mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey die letzten Umfragedaten für Deutschland. Schon morgen startet die Abstimmung in manchen Staaten, unter anderem in den Niederlanden und in Großbritannien.

Großbritannien? Da war doch was? Was wurde eigentlich aus dem Brexit? Nein, nein, der ist noch nicht abgeblasen, Theresa May sucht noch immer den Ausgang. Die jüngsten Entwicklungen finden Sie hier.

Verlierer des Tages...

DPA

... ist die SPD. Der frühere Berliner Finanzsenator Thilo Sarrazin quält die Parteispitze bei einer Lesung in Erfurt am Mittwochabend mal wieder mit seinen islamkritischen Thesen. So weit, so schlecht, aber er tut das kurz vor dem Wahlsonntag ausgerechnet auf Einladung eines Genossen. Oskar Helmerich heißt der, passenderweise war er früher mal in der AfD. Die SPD würde Sarrazin gerne loswerden, gerade läuft das dritte Parteiausschlussverfahren. Und eigentlich würde die Thüringer SPD auch gerne Helmerich loswerden. Dumm nur, dass der Abgeordnete der rot-rot-grünen Koalition im Landtag die hauchdünne Ein-Stimmen-Mehrheit sichert. Wie der Sarrazin-Auftritt ablief, können Sie am Abend auf SPIEGEL ONLINE lesen - mein Kollege Martin Debes ist dabei.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

