Die Lage am Morgen Inflation – Droht eine »soziale Explosion«?

Um in den »Recall« zu kommen, muss ein Kandidat, eine Kandidatin mindestens 30 Stimmen aus der Tory-Fraktion bekommen. Am Donnerstag ist eine weitere Runde geplant. Sollten dann noch mehr als zwei Kandidaten im Rennen sein, geht es am Montag weiter. Die beiden letzten Kandidaten sollen sich dann im Sommer einem Auswahlprozess der Parteimitglieder stellen. Eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger für Johnson wird voraussichtlich am 5. September gekürt.

Für die erste Runde treten acht Kandidatinnen und Kandidaten an: Ex-Finanzminister Rishi Sunak, Handelsstaatssekretärin Penny Mordaunt, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, Tom Tugendhat, Außenministerin Liz Truss, die Abgeordnete Kemi Badenoch, Chefjustiziarin Suella Braverman, Ex-Gesundheitsminister Jeremy Hunt sowie Finanzminister Nadhim Zahawi.

Eine der Favoritinnen, Innenministerin Priti Patel, trat überraschend doch nicht an. Womöglich, weil sie auf die Schnelle die Kriterien nicht erfüllte, die kurzfristig geändert worden waren. Um im Rennen mitzumachen, musste man mit statt wie bisher acht nun mit 20 Unterstützer aus der Tory-Fraktion aufwarten.

Mein Kollege Jörg Schindler aus London wird Sie heute über den Verlauf der ersten Castingrunde informieren.

Ein Klettermaxe aus dem Sauerland

Im Laufe einer politischen Karriere gibt es verschiedene Möglichkeiten, auf sich aufmerksam zu machen. Man hält im Bundestag eine weltbewegende Rede, man bringt ein revolutionäres Gesetz ein, man hilft bei der Tafel aus oder man klettert in 135 Meter Höhe auf einem Windrad herum.