Zugangsbeschränkungen nur für Getestete sehen die Expertinnen und Experten unter bestimmten Umständen ebenfalls als mögliche sinnvolle Auflage an. Das gilt auch für Lockdowns. Sie sind nach Ansicht der Experten aber nur zu Beginn einer Virus-Ausbreitung wirksam, umso länger sie andauern, desto sinnloser werden sie, weil sich immer weniger Leute an die Regeln halten. Weiterhin offen ist demnach die genaue Wirksamkeit von Schulschließungen auf die Eindämmung der Ausbreitung des Virus. Weil gleichzeitig mehrere Maßnahmen eingeführt wurden, könne demnach deren Effekt allein nicht gemessen werden. Aha.

Natürlich sorgt der Bericht nun prompt für politischen Streit. Die FDP sieht sich in ihrer Ansicht bestätigt, dass viele Einschränkungen während der Pandemie übertrieben waren. Die Grünen stellten dagegen fest, dass der Evaluationsbericht aufgrund fehlender Daten nur begrenzte Aussagekraft habe. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) kündigte an, in der Koalition würde man bereits – vertraulich – über die Coronamaßnahmen für den Herbst verhandeln. Seine Warnung: »Ich erwarte eine schwere Herbstwelle.« Also bitte nicht die Maskenvorräte wegschmeißen.

Ein schwieriger Gefangenenaustausch

Wenn es noch einen Zweifel darangegeben haben sollte, dass die Regierung von Wladimir Putin wie eine Mafia organisiert ist und auch so handelt, dann dürfte dieser nun endgültig ausgeräumt sein. Wie die New York Times berichtet , möchte Moskau den Amerikanern offenbar einen bizarren Gefangenenaustausch aufdrängen. Die US-Basketballspielerin Brittney Griner, die in Russland wegen Drogenbesitzes in Haft sitzt, soll gegen den notorischen Waffenhändler Viktor Bout ausgetauscht werden. Der »Händler des Todes« genannte Russe, ist in den USA inhaftiert.

Der Unterschied zwischen den beiden Fällen könnte kaum größer sein: Griner wurde am Moskauer Flughafen festgenommen, weil sie ein Fläschchen Haschisch-Öl dabeigehabt haben soll, ein Rauschmittel, das man in vielen Ländern des Westens legal kaufen kann. Bout hingegen ist ein international geächteter Waffenhändler, der ein Vermögen damit gemacht haben soll, Waffen an die miesesten Typen auf dem Planeten zu verscherbeln, einschließlich Terrorgruppen.