Die Lage am Montag

heute beschäftigen wir uns mit den wachsenden Spannungen zwischen Iran und den USA, der progressiven politischen Kraft CSU sowie dem Arbeiterführer Christian Lindner.

Zocken mit der Kriegsgefahr

MEHDI JAHANGHIRI / AFP

Donald Trump ist ein Spieler, er betreibt Politik mit Risiko. Und wer Risikopolitik macht, der verzichtet auf das, was kluge Staatskunst auszeichnet: das Bedenken der Folgen. Denn der Risikopolitiker kann nur hoffen: auf sein Glück, auf die Fehler der anderen, auf den Zufall.

Nun müssen auch wir hoffen: Dass sich der US-Präsident nicht verzockt hat mit der gezielten Tötung des iranischen Generals und Terroristen Qasem Soleimani in Iraks Hauptstadt Bagdad.

Tot ist der Bösewicht, aber schon ohne den von Iran angekündigten Vergeltungsschlag ist der Schaden massiv:

Das irakische Parlament hat die Truppen der Anti-IS-Koalition zum Abzug aufgefordert. Jetzt kommt es auf die Regierung in Bagdad an, auch die Bundeswehr wäre davon betroffen

Es droht ein Wiedererstarken des "Islamischen Staats"

Das Verhältnis Amerikas zum Irak ist ruiniert

Das Atomabkommen mit Iran ist de facto erledigt. Teheran hat angekündigt, unlimitiert Uran anzureichern und also die Auflagen des - trotz Trumps Ausstieg ja noch bestehenden - Vertrags zu brechen

Die Eskalationsspirale dreht sich, es droht Krieg. Mag er weder von Washington noch Teheran gewollt sein.

Trump lieferte übers Wochenende selbst den Beleg, dass er der vermeintlich abschreckenden Wirkung des Schlags gegen Soleimani ("Wir haben gehandelt, um einen Krieg zu beenden") nicht wirklich traut. Denn schon droht er, die USA hätten 52 "strategisch und kulturell" wichtige Ziele im Visier. Auf iranischer Seite wiederum ist die Rede von 35 potenziellen militärischen amerikanischen Zielen. Das ist eben das Problem bei Vergeltung und Eskalation: Einmal in Gang gesetzt, ist die Kettenreaktion nur noch schwer zu stoppen.

Hinzu kommt: Im Westen hat Trump all seine Verbündeten in den vergangenen Jahren düpiert, er steht allein da. Daheim hat er die Nation weiter in die Spaltung getrieben, eine patriotische Welle der Einigkeit ist trotz Kriegsgefahr wohl kaum zu erwarten. Immer wieder konnten US-Präsidenten Wahlen gewinnen, wenn Krieg drohte oder ausgebrochen war. Vielleicht wird dies Donald Trump im November nicht gelingen.

Aber auch das ist nur eine Hoffnung.

CSU - Christlich-Sozialistische Union

Michael Dalder/ REUTERS

Strauß, Stoiber, Söder - das ist die Trias der großen Veränderer der CSU und also immer noch Bayerns. Strauß hat aus einem Agrar- ein Industrieland gemacht; Stoiber hat alles reformiert, was überhaupt zu reformieren war, bis die CSU ermattet war von all dieser Reformerei und den Reformator zum Reformieren nach Brüssel schickte. Und Markus Söder nun?

Der CSU-Chef möchte den beiden nacheifern, und hat das an sich selbst längst bewiesen. Bei Söder ist Veränderung Dauerzustand. Erst wollte er die AfD so weit nach rechts drücken, dass diese unwählbar würde für die bürgerlichen Wähler, die dann zur CSU zurückkehrten. Hat nicht funktioniert. Nun hat Söder die Grünen als den Bossgegner erkoren, will sie nach links drücken und auf dem Weg wiederum bürgerliche Wähler einkassieren.

Selbst die traditionelle CSU-Krawallkllausur von Seeon (einstmals Wildbad Kreuth, aber sehen Sie: Veränderung) wird ab heute ganz neuartige Signale senden. Eine Beschlussvorlage soll diesen poetischen Titel tragen: "Unsere Politik für eine freie und vielfältige Gesellschaft mit 80 Millionen Lebensentwürfen und Lebensrealitäten." So viel Multikulti war noch nie bei den Christsozialen.

Die Forderungen: Mehr Elterngeld-Monate für daheimbleibende Väter, Kita-Pendlerpauschale, Hilfen für Alleinerziehende. Da kann einem politisch ganz schwindlig werden.

Ein paar Klassiker haben die in Seeon tagenden Bundestagsabgeordneten natürlich auch auf dem Zettel: mehr Videoüberwachung, mehr sichere Herkunftsländer, mehr Strafen für unter 14-jährige Täter. Zu Gast sind unter anderen die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

Des Söders Wandlung: Bienenkönig Markus, der Erste

Liberaler Kampf um Aufmerksamkeit

Kay Nietfeld/ DPA

Weit behaglicher geht es heute wohl beim Dreikönigstreffen der FDP in Stuttgart zu. Der Wind der Modernisierung pfeift da nicht, nur ein laues sozialliberales Lüftchen. Rundherum verändert sich alles, aber die FDP dümpelt bei um die acht Prozent bundesweit.

Deshalb kommt in Stuttgart möglicherweise ein klein bisschen Bewegung rein plus eine Prise Unzufriedenheit mit Parteichef Christian Lindner. Den Ton hat im Vorfeld Nordrhein-Westfalens FDP-Generalsekretär Johannes Vogel gesetzt, ein Sozialpolitiker. Ihm schwebt eine FDP vor, die sich wieder an breitere Schichten wendet, den Aufstiegswilligen eine politische Heimat bietet und enttäuschte SPD-Wähler bindet.

Aber Lindner als Arbeiterführer? Wer weiß, Probleme sind bekanntlich nur dornige Chancen.

Gewinner des Tages...

Friso Gentsch/ DPA

... sind die Bürgerinnen und Bürger von Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt. Denn sie haben heute frei, Dreikönig ist Feiertag in den drei Ländern. Uns anderen wünsche ich: einen schönen Arbeitstag.

Kommen Sie gut in die Woche,

Ihr Sebastian Fischer