im Konflikt um die Angriffe auf zwei Tanker im Golf von Oman steigt die Nervosität auf allen Seiten. Vor allem gibt es weiter Streit um die Frage, wer hinter den Attacken steckt. Die US-Regierung kündigte an, weitere Beweise dafür vorlegen zu wollen, dass Iran dafür verantwortlich sei. US-Verteidigungsminister Patrick Shanahan erklärte in Washington, man wolle einen "internationalen Konsens" in dieser Frage herstellen.

Der britische Außenminister Jeremy Hunt stellte sich auf die Seite der Amerikaner. Er erklärte, die Angriffe seien von den iranischen Revolutionsgarden ausgeführt worden. "Unsere eigene Einschätzung führt uns zu der Annahme, dass die Verantwortung für die Angriffe fast ganz sicher bei Iran liegt", betonte Hunt.

Kein anderer Staat oder nicht-staatlicher Akteur käme dafür vernünftigerweise in Betracht. Uno-Generalsekretär Antonio Guterres forderte unterdessen eine unabhängige Untersuchung. "Es ist sehr wichtig, die Wahrheit zu erfahren", sagte er. Es sei Aufgabe des Uno-Sicherheitsrats, solche Ermittlungen in die Wege zu leiten. Die iranische Regierung wies erneut jede Verantwortung für die Angriffe zurück.

Die Grünen greifen nach der Macht

Die Grünen sind die Wählerlieblinge der Saison, in den Umfragen legen sie scheinbar unaufhaltsam zu. Zwischen Deutschland und der Partei bahnt sich momentan eine regelrechte Amour fou an, eine Wahnsinnsliebe. Wie kann das sein? Und was bedeutet das für die Partei?

Ein Team von SPIEGEL-Redakteuren ist dem Grünen-Aufschwung auf den Grund gegangen und beschreibt im neuen Heft detailliert, wie sich die Partei auf die Übernahme der Regierungsverantwortung im Land vorbereitet - in der Wirtschafts- und Sozialpolitik, in der Umweltpolitik und bei der Außen- und Sicherheitspolitik. Ein Fazit des SPIEGEL-Teams: "Selbst die Vorstellung, dass es einen grünen Regierungschef geben könnte, ist nicht mehr so utopisch, wie sie vor Kurzem noch klang. Die Operation Kanzleramt ist längst im Gange." Hier geht es zur Titelgeschichte.

Konjunkturforscher sehen robusten Aufschwung

Das ist doch eine gute Nachricht: Die Ökonomen des Düsseldorfer Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) blicken, wie der SPIEGEL in seiner aktuellen Ausgabe berichtet, optimistischer in die Zukunft als die meisten anderen Wirtschaftsforscher. Laut der jüngsten Prognose des IMK wird die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr um 1 Prozent und 2020 um 1,6 Prozent zulegen. Die Bundesregierung rechnet aktuell dagegen mit lediglich 0,5 Prozent (2019) und 1,5 Prozent (2020) Wachstum. Als Grund nennt die gewerkschaftsnahe Denkfabrik die Entwicklung des privaten Konsums, der wegen "spürbar steigender Löhne" und eines anhaltenden Beschäftigungsaufbaus weiter robust zulegen werde.

Auch beim Export rechnet das IMK mit einer weiteren verhaltenen Expansion im Jahresverlauf. Die Düsseldorfer Forscher sprechen von einem "außergewöhnlichen Bild" der deutschen Konjunktur. Erstmals seit Langem werde die Entwicklung weniger vom Außenhandel als von der "regen Aktivität" des inländischen Dienstleistungs- und Bausektors getragen.

"Dann würde ich mich nicht scheuen zu sagen: Jetzt reicht's"

Wer an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt, hat eine Überlebenschance von zwei Prozent. "Zu diesen zwei Prozent gehöre ich nicht", sagt der FDP-Bundestagsabgeordnete Jimmy Schulz. Er hat eine Patientenverfügung geschrieben und sein Testament gemacht. Meine Kollegen Christoph Schult und Severin Weiland trafen den 50-jährigen Politiker in München zu einem Gespräch über das Sterben, den Tod und den Umgang der Kollegen mit seinem Schicksal.

Es ist ein eindrückliches Interview geworden, in dem sich Schulz auch für eine liberale Regelung der Sterbehilfe in Deutschland ausspricht. "Ich bin für eine deutliche Liberalisierung. Sterbehilfe grundsätzlich aus religiösen oder historischen Gründen auszuschließen, halte ich für eine Einschränkung meiner Grundrechte", sagt Schulz. Auch für ihn sei Sterbehilfe eine Option. "Wenn ich unter erheblichen Schmerzen leide und mir die Kontrolle über mein Leben und meinen Körper entgleitet, wenn ich nur in einem von Drogen vernebelten Zustand dahindämmere und nur noch eine Stunde pro Tag bewusst erlebe, dann würde ich mich nicht scheuen zu sagen: Jetzt reicht's." Lesen Sie hier das ganze Gespräch.

Erstmals wieder eine Messe in Notre-Dame

Gut zwei Monate ist es her, dass ein Brand in der Pariser Kathedrale Notre-Dame die Einwohner von Frankreichs Hauptstadt (und mit ihnen die ganze Welt) in Atem hielt. Heute soll nun zum ersten Mal wieder eine Messe in der Kathedrale abgehalten werden. Der Gottesdienst wird am östlichen Ende hinter dem Hochaltar stattfinden. Aus Sicherheitsgründen dürfen aber nur 20 bis 30 Menschen daran teilnehmen. Bis das gesamte Gebäude wieder benutzbar ist, wird es wohl noch eine Weile dauern. Der Wiederaufbau des schwer beschädigten Daches soll insgesamt fünf Jahre in Anspruch nehmen.

Gewinnerin des Tages ...

... ist Elizabeth Warren. Die linke Präsidentschaftsbewerberin der Demokraten erlebt gerade einen unverhofften Aufschwung. Zwar liegt sie in den Umfragen immer noch um einige Punkte hinter dem Spitzenreiter Joe Biden, doch sie zieht nun in einigen Erhebungen erstmals an Bernie Sanders vorbei. Er war bislang meist der Zweitplatzierte hinter Biden. Offenbar schwenken einige Wähler aus dem Sanders-Lager zu ihr um.

Ende Juni werden 20 Kandidaten der Demokraten erstmals bei einer großen TV-Debatte auftreten. Auch da könnte Warren profitieren: Weil die TV-Sender nicht alle Kandidaten gleichzeitig auf einer Bühne haben wollten, wurden zwei Gruppen gebildet, die sich an unterschiedlichen Abenden beharken sollen. Warren tritt am ersten Abend gegen verhältnismäßig harmlose Rivalen wie Beto O'Rourke oder Cory Booker an. Am zweiten Abend steigen hingegen etliche Schwergewichte gegeneinander in den Ring: Biden, Sanders, Pete Buttigieg und Kamala Harris. Im Gegensatz zu ihnen hat Warren also vermutlich eher ein leichtes Spiel.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

