Die Lage am Morgen

Nun scheint sich der Eindruck zu verfestigen, dass die Proteste nicht so schnell abebben werden wie womöglich anfangs gedacht – sie halten sich bereits seit über zwei Monaten. Und es kommt Bewegung in die deutsche Iran-Politik.

Gestern etwa kam das Thema auf Antrag Deutschland und Islands auf die Tagesordnung des Uno-Menschenrechtsrats in Genf. Eine Mehrheit der Mitglieder hat eine Resolution verabschiedet, die besagt, dass die Gewalt gegen die Protestierenden durch Uno-Experten untersucht werden soll.

Die stellvertretende Vizepräsidentin für Frauen (!) und Familienangelegenheiten in Iran, Chadidscheh Karimi, meldete sich zu Wort und nannte die westlichen Staaten »arrogante Heuchler«. Sie sprach ihnen die moralische Glaubwürdigkeit ab, besonders Deutschland. Der übliche Whataboutism autoritärer Gemüter.

Auch wenn das mit der Glaubwürdigkeit wirklich ein Problem des Westens ist, kann die Bundesregierung den Angriff der Vizepräsidentin ruhig als Kompliment nehmen.

Nun werden einige zu Recht fragen: Interessiert das Regime in Teheran, was die Uno sagt? Der deutsch-iranische Politologe Ali Fathollah-Nejad, mit dem wir für unseren Artikel über Iran in der heute erscheinenden Ausgabe gesprochen haben, sagt, dass der Führung ihr internationales Image nicht vollkommen egal ist. Es sei ihr wichtig, der Bevölkerung zeigen zu können, dass sie in der Welt ernst genommen wird. »Allerdings gibt es wahrscheinlich andere Mittel, die effektiver sind. Dazu gehören auch Sanktionen gegen die Machtelite und die iranische Oligarchie hier in Europa und im Westen.« Also: Bankkonten, Einreisen, studierende Kinder an westlichen Unis.

Mag sein, dass »der Westen« heuchlerisch ist. Mit Sicherheit ist er das. Aber daraus leitet sich kein Automatismus ab: Wir sind total heuchlerisch, also halten wir uns lieber zurück, wenn ein unterdrückerisches System die eigene Bevölkerung brutal niederschlägt. Sonst merkt noch jemand, dass wir Heuchler sind.

Der europäische Zwist

Wenn die EU-Innenminister heute zu ihrem Sondertreffen in Brüssel zusammenkommen, dann wird es der x-te Versuch sein, der Lösung des »Migrationsproblems« in Europa wenigstens einen Schritt näherzukommen. Ein Problem, das die Länder Europas immer wieder an den Rand tiefer Zerwürfnisse bringt.