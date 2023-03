Die Lage am Morgen Wie soll der Kanzler es Netanyahu sagen?

Doch die unverbrüchliche Freundschaft wird in diesen Tagen auf eine harte Probe gestellt. Die rechtsreligiöse Regierung von Immer-wieder-Premier Benjamin Netanyahu treibt nicht nur den Siedlungsbau in den besetzten palästinensischen Gebieten voran, sondern will auch wichtige Justizrechte abbauen. Seit Wochen protestieren in Israel Hunderttausende gegen die Reform. Der Zentralrat der Juden ist besorgt. 1000 israelische Künstler und Intellektuelle sehen ihr Land »auf dem Weg von einer lebendigen Demokratie zu einer theokratischen Diktatur« und forderten die Absage des Netanyahu-Empfangs in Berlin.

Das stand für Olaf Scholz nicht zur Debatte. Doch ist der Besuch des schwierigen Freundes aus Jerusalem für den Kanzler eine diplomatische Herausforderung.

Über Netanyahus Angriffe auf die Demokratie zu schweigen, ist keine Option. Ihn auf offener Bühne zu maßregeln aber auch nicht. Scholz müsste womöglich mit einem scharfen Konter rechnen: Als Palästinenserpräsident Mahmud Abbas im Kanzleramt den Holocaust relativierte, versäumte der Kanzler zunächst den öffentlichen Widerspruch. Nicht ausgeschlossen, dass Netanyahu ihn daran erinnern würde.

Also Klartext, aber nur hinter verschlossenen Türen? Das wäre sicher zu wenig, dafür ist die Lage in Israel zu ernst. Der Kanzler muss deutliche Worte finden, ohne seinen Gast vorzuführen oder zu belehren. Vielleicht wäre der Verweis auf den israelischen Präsidenten Isaac Herzog hilfreich. Dieser hat jetzt einen Kompromiss vorgeschlagen, der nach seinen Worten das Parlament und die Regierung stärken, aber zugleich eine unabhängige Justiz gewährleisten soll. Aus Netanyahus Regierung kamen am Mittwochabend allerdings bereits ablehnende Signale.

Fest steht: Es wird kein einfacher Auftritt für Scholz. Und es allen recht zu machen, geradezu unmöglich.

Macron boxt sich durch

Es stinkt in Paris. Seit zehn Tagen streikt die Müllabfuhr in der französischen Hauptstadt, inzwischen türmen sich Tausende Tonnen Abfall auf den Straßen. Und der Ausstand soll noch bis Anfang nächster Woche weitergehen.