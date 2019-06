Ob es in der Türkei einen Rest von Demokratie gibt, wird sich an diesem Wochenende zeigen. Am Sonntag gehen die Bürger von Istanbul erneut an die Urnen, weil die Wahl vom 31. März wiederholt werden muss. Damals hatte der Kandidat der Mitte-links-Partei CHP gegen den Kandidaten von Erdogans konservativer AKP knapp gewonnen. Die Wahlbehörde annullierte das Ergebnis nach Druck aus der AKP.

Burhan Ozbilici/ AP Ekrem Imamoglu

Wenn CHP-Kandidat Imamoglu gewinnt, hat auch die Demokratie gewonnen. Wenn AKP-Kandidat Yildrim gewinnt, ist das schwer zu entscheiden. Es sieht dann nach Manipulation aus, obwohl es auch sein könnte, dass einige Wähler ihre Meinung geändert haben, zum Beispiel nach dem offen geführten TV-Duell der beiden Kandidaten. In jedem Fall wäre es besser gewesen, die AKP hätte das erste Wahlergebnis akzeptiert.

Wem vertraut die Bundeskanzlerin?

Angela Merkel hält heute eine Rede auf dem Evangelischen Kirchentag in Dortmund. Danach diskutiert sie auf einem Podium mit der ehemaligen Staatspräsidentin von Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, die auch Trägerin des Friedensnobelpreises ist. Das Thema heißt "Vertrauen als Grundlage der internationalen Politik?".

Ein gutes Thema. Zwei Fragen interessieren mich: Wie viel Vertrauen hat sie in Donald Trump? Wie viel Vertrauen hat sie in die europäischen Kollegen, die nicht zulassen wollen, dass der deutsche Kandidat Manfred Weber Kommissionspräsident wird und ihr damit eine schwere Niederlage bereiten?

Der nächste Pannenflieger

Gestern habe ich mich ein wenig lustig gemacht über den neuen Hightech-Flieger A 319 der Bundeswehr, der Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen in Hamburg übergeben wurde. Für mich stellte sich die Frage, wann er zum Pannenflieger würde, wie so viele andere. Mein Kollege Matthias Gebauer, unser Experte für die Bundeswehr, hat mir daraufhin geschrieben, was die wahre Pointe ist: Dieser nagelneue Airbus kann noch gar nicht abheben. Es gibt Probleme mit den Tanks und dem Missionssystem. Der künftige Pannenflieger ist also jetzt schon Pannenflieger. Ist das lustig oder traurig?

Später soll der Airbus übrigens auf den Namen "Hans-Dietrich Genscher" getauft werden. Der frühere Außenminister hatte den Ruf, der größte Vielflieger aller Zeiten zu sein. Vielleicht sollte man lieber einen ehemaligen Innenminister als Namenspaten nehmen. Die fliegen nicht so viel.

Heute ist SPIEGEL-Tag

Das neue Heft liegt am Kiosk. Die Titelgeschichte beleuchtet die Hintergründe des Mordes an Walter Lübcke und gibt Einblicke in die rechte Gewaltszene. Gesundheitsminister Jens Spahn führt ein Streitgespräch mit Grünen-Chefin Annalena Baerbock über den richtigen Weg zu mehr Organspenden. Eine große Reportage erzählt, wie die ehemalige Olympiasiegerin Kristina Vogel ihren neuen Alltag meistert. Seit einem Unfall beim Training ist sie querschnittsgelähmt. Und viele andere Geschichten und Interviews.

Gewinnerin des Tages

Zuerst habe ich sie in dem Film "Die durch die Hölle gehen" gesehen, in einem kleinen Kino in Essen. Ich war 16 Jahre alt und sofort verliebt in diese Frau, die damals 30 war und heute 70 Jahre alt wird.

Meryl Streep.

Maurizio Gambarini/ DPA Meryl Streep auf der Berlinale (2012)

"Kramer gegen Kramer", "Sophies Entscheidung", "Silkwood" "Jenseits von Afrika", "Die Brücken am Fluss", "Die eiserne Lady", "Die Verlegerin". Jedesmal saß ich im Kino wie der 16-Jährige. Für mich gibt es keine größere Schauspielerin als Meryl Streep, und da bin ich sicher nicht der einzige. Oma ist sie auch schon.

Herzlichen Glückwunsch.

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.

Ihr Dirk Kurbjuweit