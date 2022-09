Die Lage am Morgen Spaltet sich Europa jetzt doch?

Muss dieses Kapitel der Morgenlage also in der Apokalypse enden?

Nicht ganz, denn es gibt auch gute Gründe zu glauben, dass sich die Sache nicht ganz so schlimm entwickelt.

Erstens weiß man nicht, wie lange diese Truppe zusammenhalten wird. In Italien ist man an schnelle Wechsel ja gewöhnt und zwischen den beiden Herren und der Dame knirschte es schon im Vorfeld gewaltig.

Zweitens hat sich Meloni klar gegen Putin und pro Ukraine positioniert. Sie will auch die von der EU erbetenen Reformpläne umsetzen und mit der Kommission zusammenarbeiten. Das könnte vielleicht auch damit zusammenhängen, dass sie nicht auf die 200 Milliarden Euro aus dem Corona-Wiederaufbauplan der EU verzichten will. Das Geld könnte eine Weile wie ein Kitt wirken – schlimm genug.

Drittens ist Italien eine funktionierende Demokratie, in der die Macht verteilt ist. Neben der Regierung und dem Parlament gibt es eine sehr selbstbewusste Justiz, eine lebendige Zivilgesellschaft und den Staatspräsidenten, der in Italien eine hohe stabilisierende Wirkung hat. Amtsinhaber Sergio Matterella, als Mitglied der Partito Democartico dem Mitte-links-Spektrum zugeordnet, wurde erst im Januar für eine zweite Amtszeit wiedergewählt.

Es gibt also Hoffnung. Ein kleines bisschen.

Ich habe vor etwa 15 Jahren einen italienischen Freund gefragt, warum so viele in seinem Land Berlusconi gewählt haben. Seine Erklärung war der Müll in Neapel, der sich damals seit vielen Monaten in den Straßen türmte. Berlusconi lud als Ministerpräsident zu Sondersitzungen mit Kommunalpolitikern ein, etablierte einen Staatssekretär für Müllnotstand, erklärte die Deponien zum Militärgebiet und schickte Soldaten los: Bald war der Müll weg.

Auch wenn das grundsätzliche Problem – die Überlastung der Deponien – nicht beseitigt war, habe Berlusconis Durchgreifen die Menschen beeindruckt, sagte mein Freund.

Das macht Populisten eben so erfolgreich: Sie haben ein viel besseres Gespür als viele andere Politikerinnen und Politiker (und Journalistinnen und Journalisten) dafür, was die Leute wirklich bewegt.

Wahlsieg von Giorgia Meloni: Was der Rechtsruck für Italien bedeutet

Die Gas-völlig-unklar-lage

Es ist verständlich, dass die Politik in Krisenzeiten nicht alles richtig macht. Es ist verständlich, dass sie auch mal so richtig daneben langt. Und so hielt sich meine Empörung über das Hin und Her bei der Gasumlage bislang in Grenzen. Es ist ja auch eine komplizierte Sache.