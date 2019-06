jeden Tag dieser selbe beunruhigende Programmpunkt in meiner geschätzten dpa-Terminvorschau: "Weitere Entwicklung in der Frage nach der Zukunft der Großen Koalition", steht da. Ja, wie entwickelt sie sich wohl, die Groko? Es scheint, als hätte sich die Lage bis zur Sommerpause stabilisiert, was Vorfreude auf weitere Sommerfeste weckt. Die SPD hat ihre Personalien vorläufig geregelt (bis auf das Justizministerium, dazu später), bei der CDU bleibt es bei dem Bermudadreieck von Kanzlerin, Parteichefin und Fraktionsvorsitzendem. Wehe allen, die sich zwischen diesen Polen verirren.

Die Koalition segelt also unverdrossen durch die Sitzungswoche, wird heute im Bundestag voraussichtlich wieder einen AfD-Kandidaten für das Bundestagsvizepräsidentenamt ablehnen und dann mit der Opposition über die Rentenbesteuerung, den Bundeswehreinsatz im Kosovo und die Ausbildung von Hebammen streiten.

"Geduld, Jens. Die Zeit spielt für dich"

Hebammen-aufmerksame "Lage"-LeserInnen werden feststellen, dass nach dem Pflege-Thema schon wieder ein Gesundheitsminister-Jens-Spahn-Thema auf der Tagesordnung steht. Seit dem Parteitag im Dezember, als der CDU-Mann für den Parteivorsitz kandidierte und ehrenvoll unterlag, ist ein neuer Spahn in Berlin unterwegs. Einer, der nicht mehr über Burkaverbote, Flüchtlingspolitik oder einen europäischen Islam streiten, sondern den Risikostrukturausgleich der Krankenkassen zukunftsfest machen will.

Soll sich niemand täuschen: Auch der neue Spahn hat seine Träume vom Aufstieg zum CDU-Parteichef, Bundeskanzler, Bundespräsident, Uno-Generalsekretär und schließlich zum Unparteiischen Vorsitzenden des Gemeinsamen Bundesausschusses gewiss nicht aufgegeben. Aber neuerdings will Spahn diese Ziele nicht mehr mit der Brechstange erzwingen, sondern diskret hinter den Kulissen sondieren. Es ist, als hätte jemand dem ehrgeizigen Gesundheitsminister eine kühle Hand auf die fiebrige Stirn gelegt: "Geduld, Jens. Die Zeit spielt für dich." Tatsächlich könnte ein Bruch der Koalition für Spahn noch der Durchbruch werden - wer weiß, ob eine künftige Bundestagsfraktion sich nicht nach einem anderen Vorsitzenden umsieht?

Angela Merkel, frisch zurück von der D-Day-Gedenkfeier in Portsmouth, wird heute nicht an den weiteren Feierlichkeiten in Frankreich teilnehmen, deshalb hat sie Zeit, die Ministerpräsidenten zur Konferenz zu empfangen. Diskutieren will man über die Flüchtlingskosten und die Rundfunkgebühr, die Europa- und die Hochschulpolitik, und natürlich über das Klima, denn für verantwortungsbewusste Politiker (mit Interesse an einer Wiederwahl) kann es kein wichtigeres Anliegen geben.

Ein Merkel-Buch über Umweltpolitik

Sollte das Thema sich bis in die Sommerpause halten, hätte auch das ZDF die Bundeskanzlerin sicher gerne dazu befragt. Doch wie man in Berlin munkelt, hat Merkel das ZDF-Sommerinterview abgesagt. Formal gesehen ist das verständlich: Dieses Interviewformat richtet sich an Parteichefs, und Merkel führt die CDU bekanntlich nicht mehr. Allerdings hätte sie sich ausnahmsweise ihren Vorgänger Gerhard Schröder zum Vorbild nehmen können: Im Jahr 2005, als Schröder zwar Kanzler, aber nicht mehr SPD-Chef war, führten er und Franz Müntefering einfach beide ein Sommerinterview.

Schließlich geht es hier um eine feste Tradition seit Helmut Kohls Urlaubstagen am Wolfgangsee Ende der Achtzigerjahre. Also noch lange bevor Angela Merkel Umweltministerin wurde und Bücher schrieb wie: "Der Preis des Überlebens", eine nachdenkliche Schrift über die Schwierigkeiten der Umweltpolitik, über die Versöhnung von Ökologie und Ökonomie, über mexikanisches Bier und deutsches Leitungswasser. Ich gestehe, das Werk liegt seit geraumer Zeit auf meinem Schreibtisch und harrt der Lektüre. Sollte ich bis zur nächsten "Lage"-Schicht durch sein, werde ich berichten.

Heute tritt die europäische Urheberrechtsreform in Kraft, gegen die noch vor Monaten 170.000 Menschen in ganz Europa demonstrierten (Stichwort: Uploadfilter). Der Streit um die Durchsetzung des geistigen Eigentums in der digitalen Welt war ein Top-Thema - bis "aus irgendeinem Grund das Klima ein großes Thema wurde" (Armin Laschet). Die EU-Richtlinie muss in Deutschland noch umgesetzt werden. Das bleibt der scheidenden Justizministerin Katarina Barley erspart, deren Zickzackkurs bei dem Projekt seinerzeit für großen Ärger in der Koalition sorgte: In Brüssel stimmte Barley als Regierungsvertreterin für die Reform, in Deutschland machte sie derweil Stimmung dagegen. Gut, dass diese Form der Bewusstseinsspaltung ein Ende hat, wenn Barley bald ins EU-Parlament wechselt.

Der stets gut informierte "taz"-Kollege Christian Rath meldete gestern, Merkel und Barley hätten vereinbart, dass letztere "so lange Ministerin bleibt, bis die Nachfolgerin vereidigt ist". Das klingt wenig beruhigend - mir war nicht klar, dass Barley auch ohne Nachfolgerin hätte gehen können. Immerhin gehört das Justizministerium zu den Häusern, die im Grundgesetz vorgeschrieben sind.

Was geschah mit Walter Lübcke?

Schon heute könnten weitere Details im Mordfall Walter Lübcke ans Licht kommen. Der langjährige Kasseler Regierungspräsident (65) ist aus noch immer ungeklärten Umständen am vergangenen Wochenende auf seiner Terrasse erschossen worden - für das vergleichsweise schusswaffenfreie Deutschland eine schockierende Vorstellung. Verstörend sind rückblickend der Hass und die Morddrohungen, die aus rechten Kreisen einst über ihn ausgeschüttet wurden - wegen seiner positiven Aussagen zur Flüchtlingspolitik. Verstörend sind auch die teils gehässigen Reaktionen auf seinen Tod. Hinweise von Zeugen in dem Fall nimmt das LKA Hessen entgegen unter 0561-910 44 44 oder unter wolfhagen@polizei-hinweise.de.

Viel leichter wird ab heute der Fall des "Patientenmörders" Niels Högel zu bewerten sein. Als Krankenpfleger soll er fast hundert Menschen ermordet haben. Heute will das Landgericht Oldenburg sein Urteil verkünden.

Gewinner des Tages...

... ist Marc-Aurel Boersch. Der Deutschlandchef des Lebensmittelriesen Nestlé darf sich über eine staatliche Empfehlung für seine Produkte freuen. Ernährungsministerin Julia Klöckner ließ sich in ihrem Dienstzimmer "die Philosophie von Nestlé" erklären und lobte den Konzernchef im gemeinsamen Video dafür, dass in seinem Fertigmampf, den "die Bürger gerne mögen" (Klöckner) satte zehn Prozent weniger Zucker, Salz und Fette stecken als früher, demnächst sogar noch fünf Prozent weniger. Komisch: Boersch selbst ist mit diesem wirklich ausgesprochen schönen und sehr respektablen Arbeitsergebnis aus völlig unverständlichen Gründen "noch nicht zufrieden". Ebenfalls sehr unzufrieden zeigte sich die Twitter-Gemeinde, die Klöckners Nestlé-Post mit kritischen Kommentaren überschwemmte. "Herrje", befand die Ministerin, warum könnten die "Hatespeaker" die Politiker nicht einfach "ihre Arbeit machen" lassen?

