Die Lage am Morgen

Die beiden Politiker beunruhigt neben der unübersichtlichen Lage an dem AKW, dass Russland taktische Nuklearwaffen nach Belarus verlagert. Sie fordern, dass die US-Regierung den möglichen Einsatz solcher Waffen durch Moskau in der Ukraine als Angriff auf die Nato werten sollte – was ein Eingreifen des Bündnisses in den Konflikt zur Folge hätte.

Die Senatoren wollen ihre Forderung als Resolution in den Senat einbringen. Sie wäre für US-Präsident Joe Biden und seine Militärs nicht unbedingt bindend, doch niemand zweifelt in Washington daran, dass die US-Regierung in dieser Sache eine ähnliche Position vertritt wie die Senatoren. Der Einsatz von Atomwaffen ist für Biden eine rote Linie, die Putin nicht überschreiten sollte.

Es gehe ihnen nicht darum, einen großen Krieg auszulösen, sondern Russland abzuschrecken, machten die Senatoren deutlich. Ihre Warnung an Putin und vor allem an Russlands Militärs ist unmissverständlich: Der Einsatz von Nuklearwaffen würde zur Zerstörung des russischen Militärs durch Nato-Truppen führen, ist der Demokrat Blumenthal überzeugt.

Luxus Urlaub

Es ist bedauerlich, dass uns auch zu diesem Sommerwochenende wieder Kriegsnachrichten und Schreckensszenarien für die Ukraine beschäftigen. Üblicherweise würde es sich deshalb anbieten, ein wenig Ablenkung zu suchen, zum Beispiel mit einer Urlaubsreise in den Süden. Aber so richtig viel Freude will derzeit auch da bei vielen Deutschen nicht aufkommen – zumindest nicht beim Blick auf die Preise.