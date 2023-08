Die Lage am Morgen

Putins vergiftetes Beileid

Ein talentierter Mensch mit einem schwierigen Schicksal war Jewgenij Prigoschin also. So zumindest sieht es Wladimir Putin. Wäre die Sache nicht so blutig-ernst, man müsste laut lachen über die erste Wortmeldung des Kremlherrschers zum mutmaßlichen Tod des Wagner-Chefs. »Aufrichtig« kondolierte Putin den Hinterbliebenen der Opfer des Flugzeugabsturzes.