Die Lage am Morgen

Dieser Tage lebt dieses Tschernobyl-Gefühl bei so manchem wieder auf. Es wird gekämpft am AKW Saporischschja in der Ukraine, dem größten Kernkraftwerk Europas, das seit Anfang März von russischen Truppen besetzt wird. Das AKW ist ihre Geisel, samt Mitarbeitern, und offensichtlich benutzen sie es als Schutzschild für ihre Artillerie. Die Uno warnt, die Internationale Atomenergie-Behörde warnt, Präsident Wolodymyr Selenksyj ebenfalls. Der Präsident der Betreiberfirma Enerhoatom spricht von einem »äußerst gefährlichen Arbeitsmodus« und meint damit offenbar nicht nur den Beschuss, sondern auch die Stromversorgung des AKWs.

Anfang der Woche und zuletzt gestern Abend ist das Kernkraftwerk erneut beschossen worden. Beide Seiten beschuldigen einander. Es ist nicht möglich, mit Sicherheit zu sagen, wer die Verantwortung trägt. Aber wer hier der Angreifer ist und einen Krieg gegen Nachbarland begonnen hat, das lässt sich sagen. Und damit Ängste vor einem Gau auslöst. Das ist offenbar auch die Absicht Russlands.

Mein Kollege Thore Schröder, der als Krisenreporter für uns regelmäßig aus der Ukraine berichtet, hat in unserer aktuellen Ausgabe (ab heute Mittag auf der Seite, morgen am Kiosk) ein Stück über das AKW geschrieben. Er war in Saporischschja und in Nikopol, praktisch gegenüber dem AKW, am anderen Ufer des Flusses Dnjpr. Er hat mit Waffen- und Atomkraftexperten gesprochen, mit Offizieren, Politikerinnen sowie mit Arbeitern. Er schreibt: »Das Insitute for the Study of War in Washington warnt, dass Russland das AKW benutze, um westliche Ängste vor einem nuklearen Desaster in der Ukraine zu schüren – und so Zweifel an den Waffenlieferungen zu wecken.«

Thore hat auch mit einem Ingenieur sprechen können, der immer noch jeden Tag bei der Arbeit erscheint. »Das war für mich das Bemerkenswerteste an dieser Recherche«, sagte er mir gestern Abend aus Kiew, »dieser Mann befindet sich gerade an einem der gefährlichsten Orte der Welt – aber er haut nicht ab, weil er sich verantwortlich fühlt.« Ich glaube, wenn dieser Mann einen einigermaßen kühlen Kopf bewahren kann, schaffen wir es auch.

Frankfurter Polizei, dein Freund – von wegen

Unter all den derzeitigen Krisen dürfen andere Krisen nicht untergehen. Deshalb möchte ich an einen Vorgang erinnern, der nicht vergessen werden sollte. Vor dem Landgericht in Frankfurt am Main soll heute der Prozess gegen einen Berliner fortgesetzt werden, der als »NSU 2.0.« Drohschreiben gegen Menschen mit und ohne offensichtlicher Migrationsgeschichte verfasst haben soll.