Die Lage am Morgen

Roter Teppich für Narendra Modi

Wenn der US-Präsident für einen Staatsgast das Gala-Geschirr auspacken lässt und vor dem Weißen Haus der rote Teppich ausgerollt wird, geschieht das nicht nur aus reiner Nettigkeit, sondern es gibt dabei natürlich immer einen Hintergedanken. So ist das auch heute, bei dem pompösen »State Dinner«, das Joe Biden für den indischen Premierminister Narendra Modi in Washington ausrichten will.

Es geht um die große Weltpolitik und um knallharte US-amerikanische Interessen. Amerika ist gerade in der Indo-Pazifik-Region verstärkt auf der Suche nach Freunden. Biden umschmeichelt den Inder, weil er das Land als wichtigen Partner in Asien braucht, um den Rivalen China in Schach zu halten. Zugleich hofft der US-Präsident darauf, dass Modi ihm dabei hilft, Druck auf Russland auszuüben, den Krieg in der Ukraine zu einem Ende zu bringen.