Hertha BSC Berlin soll ein "Big City Club" werden. Das wünscht sich Investor Lars Windhorst, und dafür will er weit mehr als 200 Millionen Euro in den zuletzt wenig funkelnden Durchschnittsverein stecken. Um schon mal auf der Trainerbank für Glanz zu sorgen, hat Windhorst Jürgen Klinsmann, erst seit ein paar Wochen Aufsichtsratsmitglied bei Hertha, einen "riesigen Schubser" gegeben.

Zumindest bis zum Saisonende übernimmt der kalifornische Schwabe die Mannschaft. Ein echter "Big Player", der vor kurzem angeblich noch als Nationaltrainer von Ecuador im Gespräch war. Mit Andreas Köpke bringt Klinsmann gleich noch jenen Torwarttrainer mit, der schon zu seinem erfolgreichen Stab bei der WM 2006 gehörte. Dass Jogi Löw Klinsmanns Co-Trainer wird, ist aber ein bösartiges Gerücht.

Sommermärchen, Buddha-Statuen, der Tritt in die Werbetonne - natürlich schwirren jetzt wieder all die Bilder aus Klinsmanns Stationen bei der Nationalelf und bei Bayern München herum. Aber vor dem Glamour, vor der Champions League, in der der Verein bisher ein einziges Mal spielte (vor 20 Jahren!), vor dem "Big City Club" steht der Abstiegskampf. Aktuell ist Hertha 15., einen Platz vor dem Relegationsplatz. Stadtrivale Union, ein Aufsteiger, liegt vier Plätze vor der Hertha.

Der Weg zum Berliner Sommermärchen, dieser Weg wird kein leichter sein.

Merkels Appell

Angela Merkel und Jürgen Klinsmann kennen sich gut. Klinsmann hat die Kanzlerin zum Nationalmannschaftsfan gemacht, sie hat ihm das Bundesverdienstkreuz verliehen, die Laudatio bei der Ernennung zum Ehrenspielführer gehalten, ihn zum Dinner mit Barack Obama eingeladen. Das alles, obwohl Klinsmann zuvor Gerhard Schröder unterstützt hat. Später aber hat der neue Hertha-Coach mal über Merkel gesagt: "Ich würde sie am liebsten mitnehmen, und sie wird neue US-Präsidentin."

Nun, das wurde sie nicht. Stattdessen wurde es kurz nach Klinsmanns Ausspruch jemand, der Fotomontagen mit seinem Kopf auf dem Körper von Boxer-Filmfigur Rocky Balboa verbreitet. Merkel hingegen ist noch immer Bundeskanzlerin, und, wie sie es am Mittwoch im Bundestag überraschend klar gesagt hat, sie will es auch bis zum regulären Ende dieser Wahlperiode bleiben.

Ich muss an dieser Stelle einräumen, dass ich im Newsletter gestern eine andere Erwartung geäußert habe, nämlich dass Merkel das GroKo-Dauergewürge in der Haushaltsdebatte einfach ignorieren würde. Doch, hört, hört, die Kanzlerin ermunterte die SPD ausdrücklich, an Bord zu bleiben. "Ich bin dabei, schön wenn Sie's auch sind", rief sie den Koalitionären zu. (Man beachte übrigens den Amtsbonus gegenüber Friedrich Merz: "Wenn Ihr mich wollt, bin ich dabei.")

Da war es 9.48 Uhr. Die Eilmeldungen vom Deutschland-Comeback des vermeintlichen Meistermotivators Klinsmann kamen erst kurz danach. Es würde mich aber nicht wundern, wenn die Kanzlerin gestern, als sie die Nachricht vom Hertha-Coup erreichte, mit Wehmut an die Klinsmann-Sommermärchen-Wochen von 2006 zurückgedacht hat: ein Rausch in Schwarz-Rot-Gold, scheinbar unverkrampft, ein fröhlicher Gastgeber für die Welt.

Und heute, nur 13 Jahre später? "In unserer Gesellschaft gibt es Friktionen, die uns unruhig stimmen müssen", muss Merkel konstatieren und fragt: "Was ist in unserer Gesellschaft los?"

Wenn Merkel wirklich daran gelegen ist, ihre Amtszeit vollständig zu Ende zu bringen, dann hoffentlich nicht, weil sie glaubt, es sei einfach ihre Pflicht. Dabei sein ist nicht alles. Dann sollte sie in der verbleibenden Zeit viel Mühe darauf verwenden, die Friktionen zu glätten. Dafür braucht Deutschland kein Sommermärchen, sondern ganz reale Strategien gegen Hetze, Hass, Verrohung. Der jüngst verabschiedete Neun-Punkte-Plan der Bundesregierung kann da nur ein Anfang sein.

Macron trifft Nato-Hirn

Über die Nato hat Angela Merkel am Mittwoch im Bundestag auch ziemlich viel geredet, und zwar sehr wohlwollend. Das Bündnis habe für Deutschland nichts an Bedeutung eingebüßt, betonte sie - und widersprach damit deutlich Emmanuel Macron, der die Allianz zu ihrem 70.Geburtstag kürzlich für "hirntot" erklärt hatte. Am Donnerstag nun empfängt Frankreichs Präsident in Paris Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Der wollte sich vor dem Geburtstagsgipfel in London nächste Woche vom Chefneurologen Macron noch einmal genau die Diagnose erläutern lassen. Man darf davon ausgehen, dass doch noch Hoffnung für den Patienten besteht.

Gewinner des Tages...

... sind die Bundestagsabgeordneten. Jene von ihnen, die in langen Sitzungsnächten die Stellung im Plenarsaal halten müssen, sollen künftig früher Feierabend haben. Am Donnerstag wird der Ältestenrat wohl beschließen, den Ablauf des Parlamentsbetriebs so zu straffen, dass der Bundestag nicht mehr bis in die frühen Morgenstunden tagen muss. Manche Debatten sollen dafür kürzer werden, die Arbeitsbelastung so sinken. Der Hintergrund ist ein ernster: Vor rund zwei Wochen hatten an einem Tag zwei Abgeordnete Schwächeanfälle erlitten.

