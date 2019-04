die Festnahme und mögliche Auslieferung von Julian Assange an die USA lenkt den Blick auf das besondere Verhältnis zwischen dem WikiLeaks-Gründer und Donald Trump. Einmal mehr offenbart sich eine typische Verhaltensweise des US-Präsidenten. Wenn ihm Menschen nützlich sind, lobt er sie in den Himmel. Verliert er das Interesse an ihnen, geht er auf Distanz.

So ist es auch bei Assange: 2016 hat der mit der Veröffentlichung gehackter E-Mails aus der Parteizentrale der Demokraten Donald Trump einen Wahlkampfhit verschafft. "Ich liebe WikiLeaks", rief Trump damals begeistert. In seiner Wahlkampfzentrale soll sogar ein Poster von Assange an der Wand gehangen haben. Und jetzt? Assange wird von den Justizbehörden abgeführt, Trump gibt sich ahnungslos. "Ich weiß gar nichts über WikiLeaks. Es ist nicht meine Sache", sagte der Präsident. Assange wird die Botschaft zu deuten wissen. Sollte er nach einer möglichen Verurteilung in den USA auf eine Begnadigung durch Trump hoffen, wird er darauf vermutlich sehr sehr lange warten müssen.

Bundesrat beschließt wichtige Gesetze

DPA

Der Bundesrat wird heute zwei Gesetzesvorhaben verabschieden, die viele Bürger betreffen. Kassenpatienten sollen künftig schneller Termine beim Arzt bekommen. Dazu ist die Erhöhung der Mindestzahl an wöchentlichen Sprechstunden von 20 auf 25 Stunden geplant. Außerdem sollen Ärzte Zuschläge erhalten, wenn sie rascher Termine vergeben. Ein weiteres Thema im Bundesrat: Die Länderkammer wird das "Starke-Familien-Gesetz" der Großen Koalition beschließen, dann kann es zum 1. Juli in Kraft treten. Das Gesetz sieht die Erhöhung des so genannten Kinderzuschlags für einkommensschwache Familien vor. Er soll von 170 auf 185 Euro steigen. Außerdem sollen Kinder aus diesen Familien mehr Geld für den Kauf von Schulmaterialien, ein kostenloses Mittagessen und freie Fahrt im öffentlichen Nahverkehr erhalten.

Präsident Macron widersetzt sich den USA

AFP

Die EU hat mehrheitlich beschlossen, in neue Handelsgespräche mit den USA einzutreten. So soll ein drohender Handelskrieg verhindert werden. Allein die Franzosen lehnen dieses Vorgehen weiterhin ab und könnten bei der offiziellen Abstimmung am kommenden Montag sogar dagegen stimmen. Der Beginn der Handelsgespräche wird so nach den EU-Regeln nicht verhindert. Gleichwohl verpasst Frankreichs Präsident Emmanuel Macron damit seinem "Freund" Donald Trump eine kleine, aber spürbare Ohrfeige.

Macron ist immer noch sauer, weil Trump aus dem Pariser Klimavertrag ausgetreten ist. Außerdem empören sich die Franzosen über die wiederholten Drohungen aus Washington, den europäischen Flugzeugbauer Airbus mit Strafen zu belegen. Macron will sich nicht erpressen lassen. Der Franzose hat Trump unlängst bereits auf andere Weise mächtig geärgert: Beim Besuch von Chinas Präsident Xi Jinping in Paris wurde der Verkauf von 300 Airbus-Maschinen nach China verabredet. Der US-Hersteller Boeing hatte bei dem Deal das Nachsehen.

Pech für Israels Mondfahrer

AFP PHOTO / HO / Israeli Aerospace Industries (IAI)

Es war ein schöner Traum: Israel hatte gehofft, als vierte Nation nach den Großmächten Russland, USA und China auf dem Mond zu landen. Doch das Projekt ist - zumindest zum Teil - gescheitert. Zwar gelang es den israelischen Forschern in die Umlaufbahn des Mondes vorzudringen. Doch dann fiel der wichtigste Motor der Raumsonde "Bereschit" beim Landemanöver aus. Die Kommunikation ging verloren. Die Sonde mit einem Gewicht von knapp 600 Kilogramm und 1,50 Meter Höhe sollte eine israelische Flagge auf dem Mond aufstellen und das Magnetfeld untersuchen.

Verlierer des Tages...

AFP

... ist der US-Anwalt Michael Avenatti. Er erlebt gerade den perfekten Absturz. Noch vor wenigen Monaten war der wortgewaltige Jurist jeden Abend ein gern gesehener Gast im amerikanischen Fernsehen, denn er vertrat die Porno-Darstellerin Stormy Daniels in ihren diversen Rechtsstreitigkeiten mit US-Präsident Trump. Angeblich soll er da sogar über eine mögliche Präsidentschaftskandidatur nachgedacht haben. Aus und vorbei: Nun haben die US-Justizbehörden eine 36 Punkte umfassende Anklage gegen Avenatti erhoben. Er soll Klienten um mehrere Millionen Dollar betrogen haben, außerdem werden ihm Steuerhinterziehung und Bankbetrug zur Last gelegt. Ach ja, mit Stormy Daniels hat er sich übrigens auch überworfen. Sie hat jetzt einen neuen Anwalt.

