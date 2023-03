Durch den Krieg in der Ukraine veränderten sich auch die Vorhaben der Ampelkoalition. Der Krieg verschlingt nicht nur große Summen, sondern auch die Aufmerksamkeit der politischen Klasse und die der Öffentlichkeit. Es ist zwar dringend nötig, aber doch schwierig, sich auch auf Zukunftsthemen zu konzentrieren: auf klimaschonendes Wirtschaften, die Verkehrswende, die Digitalisierung.

Um bei diesen Themen weiterzukommen, hat sich die Bundesregierung gestern zu einer Klausur auf Schloss Meseberg zusammengefunden; sie wird heute fortgesetzt.

Es zeigt sich, dass es eben nicht so einfach ist, sich auf den Koalitionsvertrag als Basis zu besinnen, wie Kühnert und Nouripour es in ihren gestrigen Äußerungen suggerierten. Denn es ist ja auch sonst viel passiert, seit er aufgesetzt wurde. Die kleinste Partei im Ampelbündnis, die FDP, will sich nach vier verlorenen Landtagswahlen profilieren, vor allem gegen Pläne der Grünen. Im Kommunikationsverhalten des Kanzlers Olaf Scholz wiederum ist wenig passiert: Er schaut sich die Streitigkeiten zu lange an.

Die Frage, ob die Europäische Union das Verbot von Verbrennungsmotoren vom Jahr 2035 an beschließen soll, stand nicht auf dem offiziellen Programm der Tagung, obwohl EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen in Meseberg zu Gast war. Die FDP lehnt das Vorhaben ab und hält mit ihrem Veto die EU auf.

Am Rande soll in Meseberg nun doch darüber geredet worden sein. Von der Leyen sprach hinterher von einem »konstruktiven Dialog«, Scholz drückte sich ähnlich aus. Doch mein Kollege Serafin Reiber, der ebenfalls in Meseberg war, bekam andere Töne mit. Er sagt: »FDP und Grüne haben sich derart ineinander verkeilt, dass eine baldige Einigung unwahrscheinlich ist«.

Gestern bekräftigte Finanzminister Christian Lindner (FDP) im Interview mit dem »heute-journal« sicherheitshalber noch einmal sein Nein zum Aus des Verbrennungsmotors. Auch er sagte zwar, seine Partei bringe sich »sehr konstruktiv« ein – geklungen aber hat er ganz anders.

Von Dresden nach Brüssel und in die Welt

Heute hat Ursula von der Leyen wieder mit Deutschland zu tun, diesmal trifft sie den sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer in Brüssel. Sie empfängt die sächsische Staatsregierung zu deren auswärtiger Kabinettssitzung. Die Themen sind gar nicht so anders als die in Meseberg. Auch die Sachsen haben sich wirtschaftspolitische Fragen vorgenommen. Sie wollen unter anderem über den »European Chips Act« reden, über die sächsische Rohstoffstrategie und über die Frage, wie internationale Fachkräfte für Sachsen gewonnen werden können.