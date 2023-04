Die Lage am Morgen

Dann um 11 Uhr Vereidigung der Staatssekretäre, auch keine Gefahr, dann ein paar Amtsübergaben, etwa an die neue Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey. Dafür muss Wegner nicht mal mit aufs Foto.

Wie geht es für Giffey wohl weiter? Wenn sich der Staub und die Trümmerteile der gestrigen Chaos-Wahl gelegt haben, werden sich in der SPD alle Blicke auf sie richten, und auf Fraktionschef Raed Saleh.

Die Frage wird lauter werden, warum noch niemand gebüßt hat. Für das schlechte Wahlergebnis. Für diese Groko, die nur die Hälfte der Parteibasis will. Für eine Juniorpartnerschaft ausgerechnet mit der bei vielen SPDlern verhassten CDU. Wegners Stolper-Wahl ist ein Signal, dass die Fraktion Giffey und Saleh nicht folgt. Dass sich die AfD damit brüstet, Wegner in den Sattel gehoben zu haben, könnte für manche Genossen der letzte Tropfen zum Überschäumen sein.

Giffey und Saleh täten gut daran, dem Frust der Basis rasch ein Ventil zu bieten. Ihr Rücktritt als SPD-Chefs wird längst gefordert, etwa von prominenten Genossinnen wie Sawsan Chebli . »Parteiwahlen sind regulär im nächsten Jahr. Jetzt steht diese Frage nicht an«, sagte Giffey dazu. Wenn sie sich da nicht mal irrt.

Was wohl Kevin Kühnert zu all dem sagt? Zum zweiten Mal gelang ihm der Spagat zwischen Möchtegern-Groko-Killer und weisem Staatsmann. Vor dem Mitgliederentscheid positionierte Kühnert sich glasklar gegen Wegner – aber erst so spät, dass ihm niemand dessen Scheitern hätte vorwerfen können. Wird Kühnert der neue starke Mann der Berliner SPD? Aber vielleicht braucht er auch gar kein Parteiamt, um das zu sein.

Wahldebakel in Berlin: Bürgermeister von Gnaden der AfD?

Boris Pistorius – You´re in the army now

Heute kehrt der Evakuierungsverband aus dem Sudan nach Deutschland zurück. Am späten Nachmittag landen mehrere A400M am Flughafen Wunstorf. Verteidigungsminister Boris Pistorius und seine wichtigsten Generäle werden Statements abgeben, auch Außenministerin Annalena Baerbock wird erwartet.

Man kann es einen PR-Termin nennen – allerdings war es auch ein gefährlicher Einsatz, der bemerkenswert reibungslos und erfolgreich ablief. Minister Pistorius war bei der Operation auch nicht nur Staffage, wie unsere Bundeswehr-Experten Matthias Gebauer und Konstantin von Hammerstein beobachtet haben.