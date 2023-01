Die Lage am Morgen Kampfpanzer für die Ukraine? Scholz bewegt sich doch

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin, den Pistorius bereits heute Vormittag im Bendlerblock empfängt, wird von Pistorius erfahren wollen, wie dieser zur Lieferung eben solcher Kampfpanzer an die Ukraine steht, beziehungsweise welche Linie der Kanzler hier vorgibt.

Bei seiner Rede auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos gestern hat Olaf Scholz der Ukraine weitere Unterstützung zugesagt, zu einer möglichen Lieferung von Leopard-Kampfpanzern aber geschwiegen.

Meine Kollegen aus dem Hauptstadtbüro hören, dass sich in dieser Frage dennoch langsam etwas bewegt, Scholz das schwere Kriegsgerät aber am liebsten gemeinsam mit den USA in die Ukraine liefern möchte. »Hinter den Kulissen reden Berlin und Washington schon seit einigen Wochen recht konkret über die Kampfpanzer-Option«, sagt mein Kollege Matthias Gebauer, Experte für Verteidigung im SPIEGEL. Die USA unterstützen die Ukraine massiv, doch US-Präsident Joe Biden zögerte bisher ähnlich wie Scholz, der Ukraine moderne Kampfpanzer zu überlassen – im Fall der USA wären das Abrams-Panzer.

Hinter den Kulissen? In diesen Tagen gibt es genügend Gelegenheiten aus den Kulissen herauszutreten. Heute zum Beispiel oder morgen beim Treffen von 30 Nato-Staaten und weiteren Ländern der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe auf der US-Militärbasis Ramstein in Rheinland-Pfalz.

Heute Vormittag wird jedenfalls der Bundestag über einen Unionsantrag zu dieser Frage debattieren. In dem Antrag rufen CDU und CSU die Regierung auf, »die Genehmigung für die Ausfuhr von Kampfpanzern, vorrangig des Typs Leopard 1, aus Industriebeständen an die Ukraine umgehend zu erteilen«.

Sollte es irgendwann zu solchen Lieferungen kommen, wird die Union sich damit schmücken, diesen Schritt befördert zu haben.

Good for Beck – Lösung im Fall Maaßen

Erst war es eine Kontroverse in juristischen Fachkreisen, dann wurde daraus eine Debatte in den Feuilletons: Der ehemalige und hochumstrittene Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Hans Georg Maaßen, hatte an dem im C. H. Beck-Verlag erscheinenden Epping/Hillgruber-Standardkommentar zum Grundgesetz mitgearbeitet – ausgerechnet als juristischer Fachautor für den Kommentar zum Grundrecht auf Asyl. Mehrere Mitautoren kündigten daraufhin ihre Mitarbeit an dem Kommentar und an anderen Werken des Verlages auf.