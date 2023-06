Die Lage am Morgen

Außenministerin Annalena Baerbock leistet heute in Ulan Bator ihren Beitrag zum Projekt »Russland darf nicht gewinnen«: Ihr Reiseziel, die Mongolei, liegt in Sandwich-Position zwischen Russland und China. Die Folgen dieser geografischen Zwangslage zeigen sich immer wieder auf der Weltbühne. Schon zweimal hat sich die Mongolei enthalten, als in der Uno über Russlands Angriffskrieg abgestimmt wurde. Mein Kollege Severin Weiland begleitet Baerbock, auch beim Besuch deutscher Bundeswehrsoldaten – in der Mongolei läuft seit mehr als zehn Jahren eine Ausbildungsmission. Aber auch Baerbocks Lieblingsthema »feministische Außenpolitik« kommt nicht zu kurz: Wie es der glückliche Zufall will, richtet die mongolische Regierung gerade zu genau diesem Thema eine Konferenz aus!

Für den Umgang mit China, dem anderen semisympathischen mongolischen Nachbarstaat, haben westliche Politiker eine neue Strategie ausgerufen: »De-Risking«. Man will sich nicht ganz von China abkoppeln – das wäre »De-Coupling«! –, sondern die Risiken abbauen, die mit der enormen wirtschaftlichen Abhängigkeit von China einhergehen. De-Risking, ein geniales Wort. Kann niemand was gegen haben. De-Risking ist wie Anti-Aging. Wer altert schon gerne? Und wer geht gerne ins Risiko, auch noch dem Giganten China gegenüber? Man fragt sich, wem so etwas einfällt.

Marina Kormbaki und Christoph Schult aus unserem Hauptstadtbüro haben sich auf Spurensuche begeben und fanden zwei Spitzenpolitiker, die um die Urheberschaft für das Wort wetteifern: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Olaf Scholz. Die Kollegen haben wasserdicht recherchiert, dass der Bundeskanzler als Erster von De-Risking sprach. Aber ist die Geschichte damit wirklich fertig erzählt? Die Regierenden haben doch keine Zeit, sich so etwas selbst auszudenken. Sogar der Bücherkanzler Olaf Scholz hat dafür Redenschreiber, Sherpas, Staatssekretäre (m/w/d).

Wie muss man sich wohl den oder die »De-Risking-Erfinderin« vorstellen? Arbeitet im Staatsdienst, klar, aber es muss jemand von der ehrgeizigen Sorte sein, vielleicht Referatsleiter mit Diplomatenausbildung, auf dem Sprung zu Höherem. Der vor dem Einschlafen nicht eine neue Folge von »Ted Lasso« glotzt, sondern Fachmagazine liest, in denen Princeton-Professoren oder Notenbankgouverneurinnen solche Begriffe einstreuen. Jemand, der vor der Arbeit schon 10 Kilometer auf dem Laufband rennt, dann in der U-Bahn ins Büro was Lustiges in die Chat-Gruppe mit den Studienfreunden aus Prag oder Genf postet, und mittags in der Kanzleramtskantine nicht die Roulade nimmt, sondern das Thai Curry mit Sprossen. Abends Kontaktpflege mit den frustrierten CDU-Leuten vom BMI im Biergarten Zollpackhof. Man weiß ja nie, wie das ausgeht mit der Ampel.

Wer hat die neue China-Politik erfunden? Scholz war schneller, Von der Leyen lauter

Wem gehören meine Fingerabdrücke?

Seit August 2021 müssen alle Deutschen beim Beantragen eines neuen Personalausweises im Einwohnermeldeamt ihre Fingerabdrücke abgeben; für Reisepässe gilt die Pflicht schon seit 2007. Zwar werden die Fingerabdrücke nicht bei den Behörden gespeichert, sondern direkt auf dem Ausweisdokument. Trotzdem hat ein Bürger aus Wiesbaden gegen die Vorschrift für Personalausweise geklagt, deren Ursprung in einer EU-Verordnung liegt.

Heute verhandelt der Europäische Gerichtshof in Luxemburg über das Regelwerk. Verstößt die verpflichtende Speicherung zweier Fingerabdrücke gegen das Grundrecht auf Schutz der personenbezogenen Daten? Oder ist sie ein legitimes Mittel, um die Sicherheit von Ausweisdokumenten zu erhöhen?

Um den Datenschutz müssen sich auch die Regierenden in Sachsen-Anhalt heute dringend kümmern. Dreimal in Folge scheiterte gestern die Wahl eines neuen Datenschutzbeauftragten im Landtag von Magdeburg. Der Posten ist seit 2018 vakant, also viel länger, als Fingerabdrücke auf Personalausweisen gespeichert werden. Die Koalition aus CDU, SPD und FDP muss sich nun fragen, wie es weitergehen soll.

Seit 2018 keine Neubesetzung: Verpatzte Datenschützer-Wahl belastet Koalition in Sachsen-Anhalt

