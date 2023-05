Die Lage am Morgen Lauterbachs Angst vor Attentaten

Als Vertreterin einer wertebasierten und feministischen Außenpolitik ist ein Besuch bei den Saudis wohl mit das Komplizierteste, was man sich vorknöpfen kann. Dass Frauen in Saudi-Arabien zumindest vom Staat wie Dreck behandelt werden, ist bekannt. Dass der saudische Kronprinz den regimekritischen Journalisten Jamal Khashoggi mit der Knochensäge zerteilen ließ, ehe die Einzelteile entsorgt wurden, sollte zumindest bekannt sein – auch wenn es dem Kronprinzen heute vielleicht ein wenig unangenehm ist. Am Tag von Baerbocks Besuch wurde dann noch bekannt, dass sich die Zahl der Hinrichtungen in Saudi-Arabien im vergangenen Jahr verdreifacht hat. An nur einem einzigen Tag wurden 81 Menschen exekutiert.

Um es klar zu sagen: Mit einem solchen Mörderregime zusammenzuarbeiten, ist eine Zumutung. Aber sollte man es deshalb lassen? Wenn es zugleich im ökonomischen deutschen Interesse ist, die Energiepartnerschaft und die wirtschaftlichen Beziehungen mit diesem Regime zu festigen und vertiefen? Baerbock, die frühere Trampolinspringerin, hat diesen Spagat zumindest gesichtswahrend überstanden. Sie trat ohne Kopftuch auf, sprach Menschenrechtsfragen an, und vergaß dennoch nicht, was viele Bürgerinnen und Bürger von ihr auch erwarten: die Wahrung des Wohlstands in Deutschland. Edel, klar und leuchtend ist ein solch unentschiedener Kurs nicht. Aber die Alternative hätte leider auch ihre Schattenseiten.

Umsetzung des neuen Leitbilds: Baerbock macht intern Druck bei feministischer Außenpolitik

Heils Praxistest

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil löst heute ein Versprechen ein, das er vor wenigen Wochen in der Talkshow »Hart aber fair« gegeben hat. Dort traf er auf die Malermeisterin Jessica Hansen aus dem schleswig-holsteinischen Osterby, die in ihrem Malerbetrieb die Vier-Tage-Woche eingeführt hat und positive Erfahrungen damit gemacht hat, insbesondere beim Anwerben von Fachkräften.