was soll jetzt noch die deutsche Sozialdemokratie retten? Nach dem überraschenden Abgang von Andrea Nahles dachte die verbliebene Parteispitze, sie könne der SPD mit einer Kandidatentour und einer Mitgliederbefragung zum Parteivorsitz neues Leben einhauchen. Das scheint ein Irrtum gewesen zu sein. Die Berichte von der Tour wurden immer grauer. Die Veranstaltungen wurden als lahm und starr geschildert.

Heute verkündet das Willy-Brandt-Haus das Ergebnis der Mitgliederbefragung. Die beiden führenden Paare gehen in eine zweite Runde. Eine wunderbare Reportage über die Kandidatentour finden Sie im neuen SPIEGEL. Markus Feldenkirchen hat Karl Lauterbach während seiner Kampagne begleitet und vermittelt intime Einblicke in den Maschinenraum der SPD und ins Gemüt von Lauterbach. Er will seine Fliege nicht mehr tragen.

Sechs Wochen mit SPD-Möchtegernchef Lauterbach: Willy werden

Ein anderes Thüringen?

FILIP SINGER/EPA-EFE/REX

Am Sonntag wählen die Thüringer ein neues Parlament. Eine Umfrage vom SPIEGEL sieht die Partei Die Linke klar vorne, mit rund 30 Prozent. CDU und AfD liegen dicht beieinander, im Bereich von 20 bis 25 Prozent, SPD, Grüne und FDP sind einstellig. Wie immer kann es auch anders kommen, aber vielleicht nicht ganz anders. Es wird wohl schwierig werden, eine Regierung zu bilden.

Wer die AfD wählt, bekommt Björn Höcke, über den man sich keine Illusionen machen kann. Er ist ein Rechtsaußen mit extremen Ansichten. Mit dem Begriff Bürgerlichkeit ist er nicht zu fassen. Höcke will ein ganz anderes Thüringen, ein ganz anderes Deutschland. Stimmen für ihn sind Stimmen gegen die liberale Demokratie.

Ein miserabler Gast

Kevin Wolf/FR33460 AP/ DPA

Wenn man die Woche in den USA zusammenfasst, muss man in höchstem Maße besorgt sein. Er nannte die Bemühungen um ein Impeachment "Lynchmord", Republikaner stürmten im Kongress eine Zeugenvernehmung, bei der es um das Impeachment ging. Er will das Justizministerium für sich in Stellung bringen. Das Heil seines Landes ist Donald Trump offenkundig egal, er will maximal polarisieren, weil er hofft, in einer aufgeladenen, hochaggressiven Stimmung seine Haut retten zu können.

Damit könnte er wichtige Institutionen und den Rest des Zusammenhalts in den USA nachhaltig beschädigen. Trump ist der Typ Herrscher, der alles in den Abgrund reißt, wenn er untergeht. Damit disqualifiziert er sich als Demokrat, denn die wissen, dass sie als Politiker Gäste im Staat sind, und diesen Staat nach Ablauf ihrer Amtszeit in einem guten Zustand zu übergeben haben.

Taktik in der Ukraineaffäre: Trumps verdrehte Welt

Verlierer des Tages

Andreas Gebert/ REUTERS

Am Wochenende beginnt in Sölden die alpine Skisportsaison, für mich ein großes Datum, da ich mir gerne Skirennen anschaue, schon wegen der Berge im Hintergrund. Allerdings muss ich zugeben, dass es immer grotesker wird. In Berlin erreichen die Temperaturen heute 19 Grad, in Sölden immerhin 18. Wenn der Winter verschwindet, was ist dann mit dem Wintersport? (Das gilt auch, obwohl noch Herbst ist, finde ich.)

Anfang der Woche tauchten Bilder aus Kitzbühel auf: eine grüngelbe Bergwelt, dazwischen ein weißes Band für die Skiläufer. Es sah aus wie ein Kunstwerk von Christo. Angeblich hatte man in Kellern Schnee eingelagert wie anderswo Kartoffeln. Anderswo sind die Schneekanonen unermüdlich im Einsatz. Mit Natur hat das alles kaum noch etwas zu tun. Man verbraucht eine Menge CO2, um mit den Folgen des hohen CO2-Verbrauchs klarzukommen. Arme Alpen. Für mich sind sie die Verlierer des Tages.

Vielleicht höre ich auch auf, mir das anzugucken.

Der kompakte Nachrichtenüberblick am Morgen: aktuell und meinungsstark. Jeden Morgen (werktags) um 6 Uhr. Bestellen Sie direkt hier:

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Pentagon vergibt Jedi-Milliardenauftrag an Microsoft : Das US-Verteidigungsministerium will eine Cloud für vertrauliche Militärdaten aufbauen - im Wettstreit um den Zehn-Milliarden-Dollar-Job galt eigentlich Amazon als Favorit

: Das US-Verteidigungsministerium will eine Cloud für vertrauliche Militärdaten aufbauen - im Wettstreit um den Zehn-Milliarden-Dollar-Job galt eigentlich Amazon als Favorit Rund eine Million Menschen protestieren in Chile für Sozialreformen : In der Hauptstadt ist es zu einer Großdemonstration für Reformen und gegen Präsident Piñera gekommen. Die Bürgermeisterin sagt: "Heute hat sich Chile verändert"

: In der Hauptstadt ist es zu einer Großdemonstration für Reformen und gegen Präsident Piñera gekommen. Die Bürgermeisterin sagt: "Heute hat sich Chile verändert" SPD-Mitgliederentscheid über Parteivorsitz beendet: Die letzten Stimmen sind abgegeben - und am Samstagabend soll feststehen, wer gewonnen hat. Fraktionschef Mützenich sieht einen Kandidaten in der Favoritenrolle

Die SPIEGEL+-Empfehlungen für heute

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.

Ihr Dirk Kurbjuweit