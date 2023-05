Die Lage am Morgen

Bis zum Wahltag kann sich die Stimmung immer noch ändern. Aus heutiger Sicht aber ist die spannende Frage bei dieser Wahl: Welche Partner wird sich der in Bremen beliebte SPD-Bürgermeister Andreas Bovenschulte fürs Weiterregieren aussuchen, sollte er tatsächlich der Wahlsieger werden?

Dass er sich erneut für ein Bündnis mit Grünen und Linken einsetzen würde, ist nicht sicher. Es habe in der Vergangenheit »mehr als nur geknirscht« zwischen den Koalitionspartnern, sagt mein Kollege Hubert Gude, der für den SPIEGEL die Politik in Bremen beobachtet. Vor allem die Grünen seien vielen in der SPD mit ihrer Verkehrspolitik viel zu weit gegangen. Die grüne Verkehrssenatorin Maike Schaefer hat umstrittene Verkehrsprojekte mit viel Platz für Fahrräder und Fußgänger durchgesetzt, die dann allerdings zu Staus führten. Laut Umfragen ist sie die unbeliebteste Senatorin in Bovenschultes Kabinett.

Und so gibt es zwei spannende Phasen bei dieser Wahl: Den Sonntagabend, den wir bei spiegel.de selbstverständlich mit aktuellen Zahlen und Berichten begleiten werden. Und die Zeit danach, wenn sondiert und verhandelt wird, wenn es also darum geht, eine neue Regierung zu bilden – oder sie alter Konstellation fortzusetzen.

Steht Erdoğan vor dem Aus?

Geopolitisch etwas bedeutsamer als die Wahl im deutschen Norden ist die Präsidentschaftswahl in der Türkei, die ebenfalls am Sonntag stattfindet. Und im Gegensatz zu Bremen besteht in Ankara tatsächlich eine veritable Chance, dass es einen Machtwechsel geben könnte.