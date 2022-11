Die Lage am Morgen

Diese WM ist eine Katastrophe. Sie hilft einem menschenrechtsverachtenden Regime, sich mithilfe des beliebten Fußballs als modernes Land zu tarnen. Einem Regime, in dem Frauen weit weniger Rechte haben als Männer, in dem Homosexualität mit Gefängnis oder gar dem Tod bestraft werden. Einem Land, in dem nur wenige (meist wohlhabende) Einheimische leben, die ihre ausländischen Arbeitskräfte (nicht nur die Arbeiter auf den WM-Baustellen) zum Teil sklavenähnlich behandeln. Dass man sich mit Geld alles kaufen kann, nicht nur eine Fußball-WM, scheint in Katar Lebensmotto zu sein.

An dieser WM klebt tonnenweise Blut. Weil Tausende Arbeiter bei der Errichtung der Turnier-Infrastruktur ihr Leben lassen mussten, unzählige sich schwer verletzten. Dass es entgegen ursprünglicher Ankündigung nun doch kein Bier in den Stadien gibt, ist da noch das geringste Problem.

Fast am verlogensten aber finde ich das Argument aller Katar-Lobbyisten (Grüße an die Rolex-Rummenigges dieser Welt!), wonach die Vergabe der WM die Situation im Land verbessert habe und weiter verbessern werde. Die Frage ist, welche Verbesserungen gemeint sind. Ja, die Autobahnen sind jetzt besser. Die Menschen- und Freiheitsrechte gewiss nicht. Und spätestens nach Turnierende gibt es wieder Diktatur as usual. Die Herrscher von Katar wollen sich mit dieser WM ein besseres Image kaufen, aber gewiss nicht ihre Macht gefährden.

Wer ernsthaft glaubt, die WM würde Katar demokratischer machen, der glaubt vermutlich auch, dass Katar Fußballweltmeister wird.

