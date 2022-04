Seit Russland die Ukraine überfallen hat, steht eine lange verdrängte Frage im Raum: Ist Deutschland auf den Ernstfall vorbereitet? Es muss ja nicht gleich eine Invasion sein. Aber würden die Rechenzentren, in denen die wichtigsten Daten des Staates gespeichert sind, einen Bombenanschlag überstehen? Was passierte bei einem Zusammenbruch der Energieversorgung? Wo könnte sich die Bevölkerung bei einem Terrorangriff in Sicherheit bringen? Und würden die Menschen rechtzeitig gewarnt, oder träfe es sie so unvorbereitet wie bei der Flutkatastrophe im vergangenen Sommer?

Als meine Kollegen Christian Esch und Thore Schröder am vergangenen Sonntag nach Butscha auf die Jablunska-Straße kamen, lagen dort elf Leichen. Einen Monat lang hatten russische Truppen in der Kleinstadt nördlich von Kiew gewütet, Menschen gefoltert, Frauen vergewaltigt, Hunderte ermordet, das zeigen alle Recherchen. Noch immer werden in den Häusern Leichen entdeckt. Christian und Thore haben versucht, zu rekonstruieren, was genau geschah. Ihr Butscha-Protokoll finden Sie im neuen SPIEGEL .

Wie aus dem Koma erwacht ist das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, eine Behörde in Bonn, geleitet vom ehemaligen CDU-Abgeordneten Armin Schuster. »Deutschland war lange ein krisenarmes Land«, sagt Schuster. »Jetzt haben wir gleichzeitig mehrere schwere Krisen: die Pandemie, den Ukrainekrieg, den Klimawandel mit all seinen Folgen.« Meinen Kollegen hat er erklärt, was auf seiner Liste steht: mobile Zeltstädte für bis zu 5000 Menschen, ein neues Handywarnsystem. In jeden Haushalt gehöre ein gepackter Notfallrucksack mit solarbetriebenem Radio, Kurbeltaschenlampe und Verbandszeug.

Der Verfassungsschutz zieht Sabotageakte russischer Dienste gegen den politischen Betrieb, militärische Einrichtungen oder die kritische Infrastruktur in Betracht. Im Informationstechnikzentrum Bund wird diskutiert, weitere Sicherheitskopien in Daten-Clouds anzulegen. Das Umweltministerium bereitet sich gedanklich sogar auf einen Angriff mit Atomwaffen vor. Im Entwurf eines neuen Notfallplans »für nukleare Unfälle und andere radiologische Notfälle« werden diverse Szenarien erwähnt, von Pannen in Kernkraftwerken bis zum Fall einer »Nuklearwaffenexplosion«.

Am Anfang der Besatzung teilten die Russen die Stadt in fünf Sektoren auf. Ihre Panzer und Schützenpanzer fuhren direkt in die Vorgärten, sie walzten die Zäune um und bezogen Stellung zwischen den Wohnhäusern. Die Zivilisten werden so zu menschlichen Schutzschilden gegen die ukrainischen Verteidiger. Dann durchkämmten die Besatzer die Stadt mit einer Namensliste: Aktivisten, Kriegsveteranen, Lokalpolitiker. Die erste Grube mit 54 Toten wurde wohl bereits am 10. März angelegt, andere Leichen verscharrte man in Gärten oder Parks.

Die Truppen, die in Butscha während der Besatzung eingesetzt wurden, kamen offenbar aus ganz Russland. Eine Frau und ihre Tochter hatten mit einigen von ihnen zu tun, »junge Kerle, viele mit asiatischen Gesichtern. Mal wollten sie das ganze Viertel anzünden, mal eine Granate in ein Haus werfen, mal hieß es: komm, ich bring dich um«. Die Mutter berichtet von ihrer Vergewaltigung.

Um den 20. März herum nahmen die Grausamkeiten offenbar nochmals zu. Fast jeder der Überlebenden hat eine Geschichte von Terror und Bedrohung durch die russischen Truppen zu erzählen. »Willst du schnell oder langsam sterben?«, so habe ein Soldat Tatjana gefragt, eine Verkäuferin mit rot gefärbten Haaren. »Wenn du schnell sterben willst«, erklärte der Soldat, »dann zieh ich jetzt diesen Stift aus der Handgranate und werfe sie in den Keller, dann gibt’s euch in 15 Sekunden nicht mehr. Langsam sterben heißt: ein Schuss ins Knie.«

Am Morgen des 1. April waren die Peiniger plötzlich verschwunden. Menschen wie Irina Gawriljuk, die sich versteckt gehalten hatte, kehrten nach Hause zurück. In ihrem Garten fand sie drei erschossene Männer. Einer war Sergej, Irinas Mann. Einer Roman, Irinas Bruder. Den Dritten kannte sie nicht. Auch Irinas Hunde waren tot, der eine lag erschossen in der Schubkarre, der andere in der zusammengestürzten Hundehütte.

Christian und Thore schreiben: »Butscha ist zum Inbegriff von Putins Kriegführung in der Ukraine geworden. Butscha heißt: Putins Russland ist bereit, zu wiederholen, was es schon in Tschetschenien oder Syrien getan hat. Und es ist bereit, dabei sein eigenes Selbstbild aufs Spiel zu setzen. In Butscha hat Putins Russland nicht gesiegt, niemanden befreit. Es hat ein militärisches wie ein moralisches Fiasko erlebt.«

Es tut körperlich weh, den Text zu lesen. Ich empfehle es trotzdem, vor allem jenen, die aus falsch verstandenem Pazifismus noch immer zögern, der Ukraine alle Waffen zu liefern, die sie braucht (hier mehr dazu, wie die Bundesregierung zögert ). Ich bin der Meinung, wir sollten alles tun, damit sich Gräueltaten wie in Butscha nicht wiederholen.

Lesen Sie hier die Rekonstruktion: Das Fanal von Butscha

Und hier mehr Hintergründe und Nachrichten zum Krieg in der Ukraine

Bundesregierung plant Gesetz gegen Oligarchenvermögen: Bei der Durchsetzung der Sanktionen gegen Russland hapert es bisweilen. Nach SPIEGEL-Informationen will die Regierung das nun ändern – mit einem Spezialgesetz.

Europas Bombe: Putins Krieg entfacht in Berlin eine Debatte, die über Jahrzehnte als tabu galt: Braucht Europa eigene Atomwaffen, um Russland im Notfall auch ohne die USA abschrecken zu können?

Pass aus der Ukraine, Einkaufsbelege aus Bulgarien: Der Bundespolizei sind an den Grenzen angebliche Geflüchtete aufgefallen, die einen Aufenthalt in der Ukraine wohl nur vorgetäuscht hatten. Manche erkundigten sich direkt nach Sozialleistungen.

»Betonstaub legte sich über uns wie Mehl«: Am 16. März traf eine Bombe das Theater von Mariupol, in dem Hunderte Menschen Zuflucht vor russischen Truppen gesucht hatten, darunter Frauen und Kinder. Dutzende Menschen kamen um. Überlebende berichten .

»Da wusste ich, dass er einen großen Krieg lostreten würde«: Russische Faschisten, Zaristen, Metaphysiker: Der französische Philosoph Michel Eltchaninoff hat die Denker studiert, die Putins Weltsicht prägen. Seine Prognose für den Krieg ist düster .

Deutschland könnte noch 2022 unabhängig von russischem Gas werden: Wirtschaftsminister Habeck geht davon aus, dass sich Deutschland erst Mitte 2024 von russischem Gas emanzipieren kann. Das DIW hält eine unabhängige Versorgung bereits bis zum kommenden Winter für machbar.

Nato zu jahrelangen Waffenlieferungen an Ukraine bereit: Nato-Chef Jens Stoltenberg hat der Ukraine eine langfristige Unterstützung gegen Russland zugesichert. »Die Alliierten sind bereit, mehr und auch modernere und schwerere Waffen zu liefern«, kündigte er an.

3. Die Bahn ist für Familien zu teuer

Denken Sie darüber nach, Ihr Auto abzuschaffen und auf die Bahn umzusteigen? Für Menschen auf dem Land ist das oft leider oft keine Option, doch auch für Städter kann es teuer werden, wie mein Kollege Arvid Kaiser recherchiert hat . Insbesondere für Familien. Berechnungen von Greenpeace haben ergeben, dass eine Familie mit zwei Kindern über 14, also jenseits der Altersgrenze fürs kostenlose Mitfahren, mit einem eigenen Fahrzeug oft billiger wegkommt. Trotz hoher Spritpreise, trotz des geplanten Nahverkehrsrabatts im Entlastungspaket der Bundesregierung.