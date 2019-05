was ist eigentlich aus der einst bejubelten Deutschland AG geworden? Volkswagen? Hat sich noch nicht vom Dieselskandal erholt. Bayer? Taumelt seit der Übernahme von Monsanto. Die Deutsche Bank? In der Dauerkrise. Innovationen? Nur wenige in Sicht.

"Auslaufmodell Deutschland" ist die Überschrift unserer Titelgeschichte im neuen SPIEGEL. Die Gründe für den deutschen Niedergang lassen sich in einem Satz zusammenfassen: Ökonomischen Erfolg gibt es, anders als den SPIEGEL, nicht im Abo.

Deutschland hat sich zu lange auf seinem Wohlstand ausgeruht, ist behäbig geworden und hat nötige Reformen verschlafen. Nun droht dem Land der Abstieg in die zweite Liga, wie es der Princeton-Professor Ashoka Mody prophezeit.

Ja, es ist eine pessimistische Geschichte, der Ausblick ist düster. Alles andere wäre Schönfärberei.

Trotzdem ist die Geschichte mehr als eine Schwachstellenanalyse, sie blickt auch nach vorn. Sie erklärt, warum noch Hoffnung besteht und beschreibt, welche Unternehmen sich vorbildlich modernisiert haben.

Für einen Wandel ist nicht zu spät, die Lage ist ja günstig: Die Arbeitslosigkeit liegt bei nur fünf Prozent, die Steuereinahmen sind deutlich höher als vor zehn Jahren, die Exporte sind seitdem gestiegen.

Nur die Mentalität muss sich verändern, es muss mehr Mut zur Veränderung geben, von der Deutschland AG zum Deutschland Start Up sozusagen.

Falls Sie nach der Titelgeschichte allzu frustriert sind, hilft Ihnen vielleicht Katarina Barley (SPD). Die Bundesjustizministerin und Spitzenkandidatin ihrer Partei für die Europawahl führt zwar die vielleicht unpolitischste Kampagne aller Zeiten, aber auch die freundlichste.

Mein Kollege Veit Medick hat "Miss Happy" ein paar Tage lang begleitet. Es waren Termine ohne Schwere, ohne große Inhalte, immer leicht und fröhlich, mit vielen Selfies von Barley und ihren Fans.

Vielleicht braucht die Politik gerade diese Leichtigkeit, vielleicht tut ihr mehr Emotion gut. Katarina Barley jedenfalls hat den höchsten Bekanntheitsgrad unter allen deutschen Spitzenkandidaten für Europa.

Auch Porträt über die fröhliche Kandidatin finden sie im neuen Heft. Genauso wie eine berührende Geschichte über sechs Freunde, die im Sudan den Sturz des Diktators vorbereitet haben und nun erkennen müssen, nichts bewirkt zu haben. Oder eine Reportage über das Mitglied eines Clans, das seine Nachbarn terrorisiert.

Nächste Woche beschäftigt sich der Bundestag mit dem so genannten "Geordnete-Rückkehr-Gesetz" von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU). Es soll ermöglichen, abgelehnte Asylbewerber, Straftäter und andere ausreisepflichtige Ausländer leichter abzuschieben.

Ein Gesetz ganz nach dem Gusto von Law-and-Order-Politikern, könnte man meinen, und doch sind gerade die mit dem Entwurf des Innenministers höchst unzufrieden. Viel zu sehr sei Seehofer der SPD entgegengekommen, heißt es in der Unionsfraktion im Bundestag, viel zu wenig Leidenschaft für das Detail habe er in der Debatte gezeigt. Die Beziehung des Ministers zu den Innenexperten der Union ist in letzter Zeit deutlich abgekühlt.

Die Fronten in der Großen Koalition, das zeigt das Beispiel, verlaufen nicht mehr nur zwischen den Parteien. Auch innerhalb der Koalitionspartner kracht es vernehmbarer. Seehofers Gesetz, so vermuten jetzt Abgeordnete, werde wohl kaum bis zur Sommerpause abstimmungsreif sein.

Die GroKo, auch sie ist behäbig geworden.

Gewinnerin des Tages ...

... ist Annegret Kramp-Karrenbauer. Wenn am Wochenende überall im Lande die Kandidaten für die Europawahl in ihre Wahlkämpfe ziehen, dann gehört AKK ohne Zweifel zu den Fleißigsten.

Ein Ausschnitt ihres Terminkalenders von heute:

14 Uhr Bürgerfest in Freisen-Oberkirchen

15 Uhr Bürgerfest in Gronig

16 Uhr Haustürwahlkampf in St. Wendel-Bliesen

16.45 Uhr CDU-Bürgerfest in St. Wendel

18 Uhr Kinder- und Familienfest in Schiffweiler

19 Uhr Fass-Anstich in Quierschied

20.15 Uhr Tierparkfest in Merzig.

Das wiederum ist das Gegenteil von behäbig.

