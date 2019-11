heute beschäftigen wir uns mit den neuen politischen Mehrheiten im Osten, dem letzten Duell der SPD-Chef-Kandidaten und dem Afrika-Plan der Kanzlerin - sowie mit einem äußerst hoffnungsvollen Instagrammer von der CDU.

Neue Normalität im Osten

Monika Skolimowska/ DPA

In Brandenburg verkünden heute die Grünen das Ergebnis ihres Mitgliederentscheids zur Kenia-Koalition. Ein Ja zum Bündnis mit SPD und CDU gilt als sehr wahrscheinlich, in den vergangenen Tagen hatten bereits Parteitage von SPD und CDU zugestimmt.

Kenia wird wegen des großen AfD-Blockadeblocks in den Parlamenten zur neuen Normalität im Osten Deutschlands. In Sachsen-Anhalt regiert CDU-Ministerpräsident Reiner Haseloff bereits seit 2016 mal schlecht, mal recht in dieser Konstellation, in Sachsen wird ebenfalls gerade ein solches Bündnis verhandelt.

Wird nun eine Koalition aus der Not zwangsläufig eine Koalition der Not? Entscheidend wird am Ende sein, ob Kenia mehr sein kann als ein Anti-AfD-Bündnis. Ob sich also eine Koalition des Dafür bildet, statt allein des Dagegen.

Regierungsbildung in Brandenburg und Sachsen: Wette auf Kenia

SPD-Casting, Tag 76

FELIPE TRUEBA/EPA-EFE/REX

Endspurt bei der SPD, wer hätte das gedacht. Nach sechsundsiebzig Tagen offizieller Chefsuche treffen an diesem Montagabend die Teams Olaf Scholz/ Klara Geywitz und Saskia Esken/ Norbert Walter-Borjans zum dritten und letzten TV-Duell aufeinander. Ab Dienstag dann dürfen die Parteimitglieder knapp zwei Wochen lang final (!) abstimmen. Verlängerung nicht möglich, wirklich, kein Witz, aus und vorbei.

Achten Sie heute Abend auf Scholz, es könnte sich lohnen. Denn beim Duell in der letzten Woche ging der Vizekanzler überraschend in die Offensive. Es machte richtig Spaß, da zuzuschauen. Er formulierte scharf, kantig, geradezu unscholzig. Walter-Borjans wusste zwischenzeitlich nicht, wie ihm geschah, und Scholz hatte ganz rote Ohren vor lauter Angriffslust.

Plötzlich blitzte da etwas auf, was der deutschen Politik in den bleiernen GroKo-Jahren so sehr abgeht: Ein Anflug von Sprachmächtigkeit, Begeisterung für den demokratischen Meinungsstreit und, ja, der Zug zur Macht.

Während das Duo Esken/Walter-Borjans wohl am liebsten gar keinen SPD-Kanzlerkandidaten mehr aufstellen würde, weil - huch! - vielleicht sogar jemand darüber spotten könnte aufgrund des elektoralen Tiefflugs, macht Scholz seine Ambitionen klar. Er will das selbst werden. Gut so. Und vielleicht kommt ja auch noch eine Genossin aus der Deckung. Grüße nach Neukölln.

Dass hier ausgerechnet Olaf Scholz als Kämpfer wider die politische Sprachlosigkeit erscheint, das ist schon ein Treppenwitz sozialdemokratischer Geschichte. War es doch Scholz, der als SPD-Generalsekretär in den Schröder-Jahren das Management des programmatischen Wandels, also die Verkaufe der technizistisch anmutenden Agenda 2010 vergeigte (vom Inhalt reden wir ein andermal). Zeiten ändern sich.

Merkels Plan für Afrika

Santi Palacios/ DPA

Erinnern Sie sich noch an den G20-Gipfel in Hamburg vor zweieinhalb Jahren? Wie Hafengeburtstag war das, nur mit brennenden Autos. Angela Merkel rief damals mit den anderen 19 mächtigsten Staats- und Regierungschefs der Welt den "Compact with Africa" ins Leben. Private Investoren sollen nach Afrika gelockt werden, das ist das Ziel.

Zu Beginn dieser Woche sind in Berlin wieder Vertreter der zwölf afrikanischen Länder zu Gast, die in dem Pakt mitmachen dürfen. Die Compact-Staaten werden unter anderem regiert von Autokraten wie Paul Kagame aus Ruanda, Faure Gnassingbé aus Togo oder Abdel Fattah el-Sisi aus Ägypten. Und Kritiker bemängeln, dass hier mit marktliberalen Rezepten aus der Mottenkiste operiert werde: Privatisierung statt Gerechtigkeit im Handel, Stichwort Agrar.

In einem Heft der Zeitschrift "Sinn und Form" aus dem Jahr 1990 habe ich neulich ein Gespräch der Schriftstellerin Christa Wolf mit dem CDU-Politiker Kurt Biedenkopf gelesen. "Wir haben uns eine Gesellschaftsordnung konstruiert und leben sie auf eine Weise, die nicht verallgemeinerungsfähig ist", sagte Biedenkopf da. Täte man dies, "wäre die Erde innerhalb einer Generation unbewohnbar". Die westlichen Industrienationen seien eben der Auffassung, "dass die gegenwärtige Verteilung der Früchte dieser Erde einer natürlichen Ordnung entspricht". Entwicklungshilfe sei dann der Versuch, Konflikte nicht zu groß werden zu lassen.

Biedenkopf verglich das mit Bismarcks Sozialgesetzen: keine umwälzende Umverteilung, aber dafür marginale Verbesserung der sozialen Lage zur Stabilisierung der Verhältnisse. Damals ging es um die revolutionäre Arbeiterschaft, heute geht es um die Bekämpfung von Fluchtursachen.

Analyse zur Flüchtlingspolitik: Was die Massenflucht aus Afrika wirklich bremsen könnte

Gewinner des Tages...

Gregor Fischer/ picture alliance/dpa

... ist Philipp Amthor. Der CDU-Bundestagsabgeordnete zeigt sich im Umgang mit den sozialen Medien mittlerweile ähnlich quirlig wie CDU-Zerstörer Rezo. Noch im März zelebrierte der 27-Jährige im SPIEGEL-Podcast "Stimmenfang" seine Social-Diät: Facebook genüge ihm, Instagram, Twitter und Co. brauche er nicht: "Sorry, da finde ich, für einen Bundestagsabgeordneten ist Zeit im Denken auch nicht schlecht angelegt."

Lieber denken als twittern! Das ist die Social-Media-Strategie von Philipp Amthor (CDU), der nur auf Facebook aktiv ist.

Mehr vom Twitter-Verweigerer in unserem Live-Podcast:

iPhone: https://t.co/gkYiPyqwtr

Android: https://t.co/bvlgKFG0Be

Spotify: https://t.co/clM7aT55Dl pic.twitter.com/nKGY34CKcX — Sandra Sperber (@SperberS) March 25, 2019

Nun ist Amthor seit acht Wochen doch auf Instagram unterwegs, hat mit nur 22 Hochglanz-Posts (keine Selfies!) bereits satte 41.000 Abonnenten eingesammelt. Das reicht zwar nicht an Christian Lindner, den Insta-König des Bundestags heran, der mehr als doppelt so viele Follower hat wie Mitglieder (148.000), aber Amthor steht auch noch ganz am Anfang seiner Insta-Karriere: "Mal ehrlich: Sind wir nicht alle ein bisschen eitel?" Läuft.

Ich wünsche Ihnen einen feinen Start in die Woche.

Ihr Sebastian Fischer