Die Lage am Morgen Eine verzweifelte Partei

Ein zentraler Einwand war immer wieder die deutsche Geschichte: Nazi-Deutschland habe einst in der Sowjetunion Mord, Terror und Verwüstung verbreitet, deshalb könne man nun keine deutschen Panzer schicken (wobei die Unschärfe dieses Punkts immer darin lag, wie die Nazis auf ukrainischem Gebiet gewütet hatten).

Nächstes Gegenargument: Wenn man deutsche Panzer liefere, reize man Wladimir Putin nur noch mehr und riskiere eine weitere Eskalation – womöglich bis hin zum Atomkrieg.

Und dann gab es noch ein paar schwächere Argumente von der Sorte, dass die Ausbildung der ukrainischen Soldaten an den deutschen Waffensystemen zu lange dauere (ich habe im Marder gesessen, man muss nicht Raketenwissenschaft studiert haben, um damit zu kämpfen).

All diese Punkte habe ich nie geteilt. Eines aber haben sie gemeinsam: Sie haben sich, so weit ich das sehen kann, nicht erledigt, sie sind nicht verschwunden. Warum also gelten sie offenbar plötzlich nicht mehr?

Waren das alles nur Nebelkerzen, die ich da in den letzten Monaten aus der SPD präsentiert bekommen habe? Alles nicht so gemeint? Nur mal so dahingesagt, damit der Kanzler nicht ganz so blöd dasteht?

Ich habe Fragen. Nächste Woche werde ich sie ein paar Leuten stellen.

Waffenlieferungen für die Ukraine: Der Marder kommt – und der Ruf nach dem Leopard wird lauter

Aufwärts, vorwärts, rückwärts

Vor etwa eineinhalb Jahrzehnten habe ich mich viel und intensiv mit der hessischen SPD beschäftigt. Das gehörte zu meinem Job, ich arbeitete als Korrespondent in Frankfurt am Main und entwickelte, was die Hessen-SPD anging, mit der Zeit eine Art ethnologischen Eifer. Mich faszinierte damals, wie gründlich sich einst erfolgreiche Parteien selbst zugrunde richten können.

Die SPD war damals in Hessen seit knapp zwei Legislaturperioden in der Opposition, hatte also viel Zeit, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Ihre Landtagsfraktion zum Beispiel bestand aus zwei Gruppen, sie hießen »Aufwärts« und »Vorwärts«, bekämpften und belauerten sich in den gemeinsamen Sitzungen, hielten separate Treffen zur Vor- und Nachbereitung ab (intern gern als »Kungelrunden« bezeichnet). All das weiß ich noch gut. Was ich nicht mehr weiß: Welche von den beiden Gruppen rechts und welche links stand. Ich habe die Hessen-SPD jedenfalls als eine Partei in Erinnerung, die jeden Tags aufs Neue an sich selbst scheiterte.