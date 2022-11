Die Lage am Morgen

… ist mein Kollege Veit Medick. Er begleitet Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gerade auf dessen Reise nach New York. Als er mir gestern dieses Selfie aus dem Regierungsflieger schickte, musste ich sehr lachen.

Medick ist tatsächlich der einzige Journalist, der mit Steinmeier reisen wollte oder konnte. Manche Journalisten haben wegen Krankheit abgesagt, andere Medien setzen auf ihre Korrespondenten vor Ort. So kam es, dass Medick bei Abflug in Berlin mutterseelenallein im großen Pressebereich des Regierungs-Airbus saß.

Dem Bundespräsidenten wurde in New York der Henry-Kissinger-Preis verliehen. Mit dessen Namensgeber hatte sich Steinmeier in dessen Manhattaner Büro getroffen. Dem früheren US-Botschafter in Deutschland, Phil Murphy, verlieh er selbst das Bundesverdienstkreuz. Unter Strich waren es politisch eher irrelevante Termine, die Steinmeier wahrnahm. Aber in einem Moment, in dem die transatlantische Partnerschaft plötzlich wieder an Bedeutung gewinnt, sind auch die symbolischen Termine nicht ganz unwichtig.

Heute geht es dann wieder zurück nach Berlin. Mit ordentlich Beinfreiheit. Auch für den Kollegen.