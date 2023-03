Die Lage am Morgen

Es ist immer schwierig mit solchen Accounts, letztlich kann ich von hier aus nicht verifizieren, ob das alles echt ist, ob es die Person gibt, ob ihre Berichte authentisch sind. Deshalb bleibe ich vorsichtig. Aber wenn die wenigen persönlichen Angaben dort stimmen, dann handelt es sich um einen ehemaligen Bundeswehrsoldaten, der in die Ukraine gegangen ist, um sie in ihrem Abwehrkampf gegen die russischen Invasoren zu unterstützen.

»Buttjer Freimann« postet kurze Berichte aus dem Alltag des Krieges, auf mich wirken sie authentisch. Mal findet er beim Wäschewaschen einen Granatsplitter, der sich in seinen Pullover eingebrannt hat, mal schreibt er über die (kulinarisch eher nicht so hochwertige) Verpflegung, mal freundet er sich mit einer Katze an. Häufig geht es um Ausrüstung, um Waffen, die Vor- und Nachteile verschiedener Modelle. Dann wieder berichtet er in seinem eigenen, lakonischen Ton, er sei kürzlich »in den zweifelhaften Genuss« gekommen, einen russischen Luftangriff mitzuerleben.

»Artillerie ist ja schon heftig«, schreibt er, aber da könne man gegen vieles noch Unterstände bauen. Hingegen sei es »unangenehm beeindruckend, wie viel Sprengmasse von Flugzeugen auf einen Schlag relativ punktgenau abgeladen werden« könne. »Da hilft auch kein Grabenbuddeln mehr, wenn die Krater reißen, groß genug, um einen Kleintransporter drin zu versenken. Ich persönlich habe sowas nun das zweite Mal miterlebt.«

Ich weiß nicht, ob es Buttjer Freimann. gibt. Wenn es ihn gibt, bewundere ich ihn und seinen Mut sehr. Ich schaue jeden Tag, ob er etwas geschrieben hat. Und hoffe immer, es hört nicht auf.

Tschetschenen im Ukrainekrieg: Mit Pinsel und Granatwerfer

Das Mitglied ist König

In Linstow, Mecklenburg-Vorpommern, kommen heute CDU-Mitglieder zusammen, um über ein neues CDU-Grundsatzprogramm zu diskutieren. Unter anderem mit Friedrich Merz und Mario Czaja, also ihrem Vorsitzenden und ihrem Generalsekretär. Die Regionalkonferenz ist Teil einer kleinen Reihe, gestern waren die beiden schon in Schkeuditz, Sachsen, kürzlich außerdem in Pforzheim und in Münster. Die CDU nennt das Ganze »Mitgliedermärz« (was mich kurz zum Nachdenken darüber brachte, was mit den anderen Monaten ist, ob es also auch einen Funktionärs-Februar gibt, einen Ortsvereins-Oktober oder Delegierten-Dezember, aber das führt hier zu weit).