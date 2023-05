Die Lage am Morgen

Heute ruft die »Letzte Generation« in Heilbronn, in Leipzig, in Mannheim und Berlin zu Protestmärschen auf.

Auch wenn man rein juristisch zu dem Schluss kommen mag, dass es sich bei der »Letzten Generation« um eine kriminelle Vereinigung handele, sollten Politiker wie CSU-Mann Alexander Dobrindt, die sich gern auf diese Lesart berufen, eines nicht unterschätzen: Dass Nichtjuristen beim Begriff »kriminelle Vereinigung« möglicherweise etwas anderes hören, nämlich »terroristische Vereinigung«. Und dann denken: Ach nein, das sind doch keine Kriminellen, das sind Menschen, die im Grunde das Richtige wollen.

So jedenfalls kann es sein, dass sich auf einmal Leute mit der »Letzten Generation« solidarisieren, die ohne diese Razzien niemals auf den Gedanken gekommen wären.

In einem offenen Brief an Kanzler Olaf Scholz (SPD) jedenfalls behauptet die Gruppe: »Unzählige Menschen haben sich für nächste Woche zu Sitzblockade-Trainings angemeldet«.

Und ewig lockt die Sparkasse

Das Wort »Deutscher Sparkassentag« klingt jetzt erst mal nicht so verlockend. Doch man sollte sich nicht täuschen. Zum »Deutschen Sparkassentag«, der heute in Hannover beginnt, kommen sie nämlich alle: Bundeskanzler Olaf Scholz, Finanzminister Christian Lindner, Wirtschaftsminister Robert Habeck und CDU-Chef Friedrich Merz, sogar EZB-Präsidentin Christine Lagarde.